Il Grande Fratello Vip 6 è stato prolungato. Dopo le indiscrezioni che si sono rincorse nei giorni scorsi circa la possibilità che il reality show fosse allungato, oggi 12 novembre Mediaset ha ufficializzato che la creatura di Alfonso Signorini non si chiuderà a dicembre. In particolare, a divulgare la notizia è stato il numero uno della rete ammiraglia del Biscione, vale a dire Giancarlo Scheri, attuale direttore di Canale Cinque. Il dirigente televisivo, con una nota stampa, ha fatto sapere che alla luce degli ottimi ascolti ottenuti dal programma si è deciso di procedere con l’allungamento.

“Grazie agli ottimi risultati ottenuti, la sesta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini si allungherà diventando così l’edizione più lunga di sempre. Grande merito di questo successo va alla conduzione di Alfonso Signorini, il cui stile detta il ritmo delle serate regalando al pubblico leggerezza, emozioni, divertimento e ironia”.

Dunque non solo il GF Vip 6 vedrà nuove puntate, ma si appresta ad essere addirittura la stagione più lunga della storia del reality show. Al momento il record di giorni in onda lo detiene la quinta edizione della trasmissione che è andata in onda dal 14 settembre 2020 al 1° marzo 2021. In totale ben 169 giorni.

La sesta edizione ha avuto inizio il 13 settembre 2021 e per diventare la più lunga di sempre dovrà chiudere i battenti non prima dell’8 marzo 2022. Ora non resta che attendere lo svelamento di nuovi vip che andranno a rimpolpare il cast. Da capire anche se sarà adottata in vista del Natale la soluzione sperimentata lo scorso anno, quando ai concorrenti fu data la possibilità di scegliere se uscire spontaneamente dal gioco per trascorrere le festività coi propri cari oppure se rimanere nella Casa più spiata d’Italia.

A proposito delle possibili new entry, si mormora che una nuova concorrente potrebbe essere Delia Duran, la moglie di Alex Belli. La donna ha il dente avvelenato sia con il marito sia con Soleil. Motivo? La modella non ha visto di buon occhio il pericoloso avvicinamento che si è manifestato tra l’attore e l’ex volto di Uomini e Donne.

Grande Fratello Vip 6: si va avanti, ascolti soddisfacenti

A pesare sulla scelta di Canale 5 di prolungare lo show i soddisfacenti ascolti raccolti. Nonostante la forte concorrenza di Rai Uno (il lunedì il reality si scontra con le fiction di Rai Uno, il venerdì, fino ad ora, con la corazzata di Tale e Quale), Signorini&Co hanno tenuto botta, fidelizzando una buona fetta di pubblico. Da qui la decisione di Mediaset di proseguire oltre dicembre 2021.