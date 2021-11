GF Vip Alex Belli e Ricciarelli, volano stracci. È caos: “Ti do una sberla”

La Casa più spiata d’Italia è spesso teatro di liti e confronti più o meno pacifici tra i coinquilini. L’ultimo acceso scontro ha visto protagonisti Katia Ricciarelli e Alex Belli. La prima si è fatta notare dal grande pubblico fin dal suo ingresso nella Casa per il suo carattere forte e schietto. Il secondo è tra i personaggi più controversi di questa sesta edizione del GF Vip. Ecco cosa è successo tra i due e cosa ha fatto andare su tutte le furie la soprano.

Nella tarda serata dell’11 novembre 2021 c’è stato scompiglio tra i gieffini. Come è stato ripreso dalle telecamere dello show, Katia Ricciarelli si è scagliata verbalmente contro l’attore 38enne. Cosa ha scatenato l’ira dell’ex moglie di Pippo Baudo? Tutto comincia dalla decisione della produzione di far scegliere a Belli la musica da ascoltare insieme ai suoi coinquilini per trascorrere una serata in compagnia. A questo punto l’attore emiliano ha deciso di accontentare i gusti di tutti, spaziando da un genere musicale all’altro fino alla lirica, il tipo di musica preferito della soprano per eccellenza.

Fin qui tutto bene se non fosse che, durante l’ascolto dell’esecuzione di Katia della “Bohème”, celebre opera di Puccini, i suoi coinquilini hanno deciso di lasciare la sala e spostarsi in giardino per prendere una boccata d’aria. La Ricciarelli, a questo punto, si è offesa profondamente e ha deciso di esprimere la sua rabbia contro Alex.

“Quella era la Bohème cantata da me! Se tu senti una musica diversa da quella che ascolti di solito e io sono qui davanti a te, devi avere un minimo di educazione. Sono molto delusa, avete riso fino a quando non mi sono arrabbiata. Ridevate come matti […] Io sono rimasta male, eravate qui a ridere e scherzare. Per fortuna siamo mondi diversi, ma ricorda che ci vuole rispetto per la musica.”

La Ricciarelli ha percepito l’allontanamento degli altri concorrenti del GF Vip proprio mentre risuonava la melodia da lei eseguita come una grave mancanza di rispetto. In più Katia ha sentito grasse risate che non le hanno permesso di ascoltare con attenzione il brano e ha subito pensato che la stessero prendendo in giro.

“Un minimo di educazione. Una volta finito il pezzo, vi siete messi a ballare come a dire ‘Finalmente'”

Dal canto suo Belli si è subito difeso dicendo che nessuno stava ridendo di lei, e ha minimizzato la cosa dicendo che non ci si può arrabbiare anche per nullità:

“Stavamo ridendo su altre cose nostre, mica abbiamo bisogno del vostro permesso. Oppure adesso facciamo rimettere la Bohème e stiamo tutti in silenzio. Se vuoi litigare su questa roba io mi dissocio. Non sono stato maleducato e io non ti permetto di dirmelo. Voi siete pazzi sul serio […] Adesso mi girano i co*****i. Stiamo tutti zitti e ascoltiamo i pezzi senza ridere, ballare o cantare. Ragazzi io non ce la faccio più con questo bigottismo del ca**o. Perché qui non si può più vivere tranquilli.”

Alex ha precisato che stava ridendo per un discorso che gli stava facendo Davide Silvestri:

“Ma posso ridere? Ridevo per delle cose che mi stavano dicendo. Non hai seguito il discorso, era assurdo. Mica ridevo per la bohème. Quante volte l’abbiamo ascoltata insieme? Non ti devi arrabbiare per queste robe.”

Mentre il 38enne tentava di difendersi Katia lo ha incalzato:

“Ma perché devi sempre gridare? Ma perché? Gridi! Ci vuole rispetto per la musica. Non puoi sempre dire di dissociarti quando le cose non ti vanno. No. Non accetto che tu ti dissoci, basta. Mi vuoi bene? Non me ne fot** niente del tuo bene. Non dire più ‘Mi dissocio’. Tu non puoi dissociarti da niente perché siamo in una casa e devi rispettare tutti. Da cosa ti dissoci? Dall’essere stato maleducato?”

L’attore si è spazientito, dicendo:

“No, non sono stato maleducato e non ti permetto di dirlo. Ma siete matti?”

A questo punto la cantante veneta ha sbottato:

“Ma chi ti credi di essere? Scendi, tu, lui e le vostre str****te. E inizia ad abbassare la voce con me da adesso, non trattarmi così che ti allungo una sberla. Te la do e ti mando via”

Non è la prima volta che la Ricciarelli inchioda Alex. La cantante ha commentato duramente il comportamento ambiguo dell’attore all’interno della Casa, vicino a Soleil Sorge nonostante sia sposato con Delia Duran. Resta da vedere se ci saranno strascichi della discussione nella prossima puntata del GF Vip del 12 novembre 2021.