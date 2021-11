GF Vip, Alex Belli è ormai surreale: Ricciarelli lo smaschera e lo stronca

La situazione di Alex Belli al Grande Fratello Vip sta assumendo contorni sempre più surreali e grotteschi. Dopo la furente lite con Aldo Montano ha affrontato la moglie Delia Duran in un vis a vis in cui non si è ben capito se si stesse recitando oppure no. La fase più tragicomica è stata quella delle mancate lacrime: sia la Duran sia Belli hanno fatto facce contrite, addolorate ma di qualche lacrimuccia nemmeno l’ombra (ovviamente il web non ha perdonato, sottolineando la vicenda con migliaia di tweet). Si giunge al termine della puntata con l’attore che si fionda alla porta rossa: “Me ne vado, non posso stare più qui”. Soleil lo blocca. Naturalmente Belli resta in casa (e tutta quella convinzione di andarsene?). Soleil, però, dopo l’episodio, inizia a nutrire sospetti: “E se lui e la Duran fossero d’accordo?“. Ah saperlo… Quindi il risveglio mattutino, con Katia Ricciarelli che inchioda Alex, con quel pragmatismo veneto tutto fatti e poche chiacchiere.

“Usando il buon senso, io direi a Delia: ‘Ti amo, continuo a fare il giocherellone, ma vado a dormire altrove (non con Soleil, ndr)’. Così sta tranquilla”, sottolinea Katia. “Non penso che Delia… Non è preoccupata perché dormo in quella stanza, ma perché questa roba genera un pressing per delle cose che vengono esageratamente…“, la replica di Belli. “Tu dici ‘no no’. Dimmi allora perché è preoccupata. Ma quale esageratamente. Io mi sarei arrabbiata da morire. Se non vuoi capire è inutile che parliamo. Mi dispiace per te, per Soleil, che fa la gradassa ma ieri era a terra, e per tua moglie, una donna che ieri aveva il cu.o in terra. L’hanno vista tutti”.

Belli è alle corde ma non molla la presa: “Siamo nel 2021 e dobbiamo giudicare?”. La Ricciarelli lo inchioda: “Quando si è legati, si hanno obblighi, altrimenti non ci si sposa”. “Io e Delia – risponde Alex – ci siamo giurati amore fedeltà e libertà”. “Ah sì? Ieri non mi sembra che tua moglie abbia giurato libertà in questo senso”, la bordata di Katia. L’attore però non vuole saperne e anzi alza la posta dicendo che non ha riconosciuto la Duran nel corso dell’incontro avuto nelle scorse ore.

“Se vi siete giurati libertà, potevate fare a meno di sposarvi“, torna ad attaccare la soprano. Belli va in confusione: “No, questa è una celebrazione del nostro amore… Te lo spiego dopo…”. “Non me lo devi spiegare dopo. Io oltre un certo limite non vado, ho i miei principi”, l’ennesima staffilata dell’ex di Pippo Baudo.

L’attore torna quindi a sostenere che con Soleil ci sia solo amicizia. Il suo discorso si fa nebuloso. La soprano picchia ancora più duro: “Se dici così dovresti essere il più tranquillo al mondo. Però ieri ti sei cag.to addosso? O siamo tutti scemi qui dentro?”. “No, non è vero, quando hai visto che stava male…”, la replica abbozzata da Alex.

Ricciarelli: “Perché non sei andato con lei? Potevi andarci e uscire”. “Infatti ci vado oggi”, sostiene Belli, scatenando il sarcasmo della soprano: “Ah sì? Mi sembra infantile quest’uomo – Katia rivolgendosi a Giucas -, non sembra che abbia 40 anni. Non ci si sposa se si è così infantili. Se fossimo liberi al mondo, saremmo degli animali. Abbiamo il cervello e dobbiamo usarlo”. Alex, sempre più in difficoltà, ha sospirato un non convinto: “Va bene, hai ragione”.

Poco dopo Katia si è diretta da Aldo Montano, raccontando di aver visto Belli in “difficoltà” e “confuso“. Lo schermitore non ha fatto una piega, mostrandosi non interessato alla situazione dell’inquilino.

In tutto ciò appare surreale e grottesco il fatto che Alex, sia ieri sera sia stamane, a mente fredda, abbia continuato da un lato a professare di voler abbandonare subito la Casa, mentre dall’altro non ha smesso di ipotizzare strategie per il proseguo nel gioco. Infatti, non appena ha intercettato Davide Silvestri, ha iniziato a ragionare sulla piega che potrebbero prendere le nomination future. E la voglia di raggiungere Delia?