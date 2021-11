GF Vip, Soleil dubita: “Alex e Delia sono d’accordo”, lui apre la porta rossa

Alex Belli ha aperto la porta rossa stanotte al GF Vip 6, ma quasi sicuramente non ci saranno provvedimenti. Soleil Sorge lo ha fermato, o almeno questa è la scenetta andata in onda questa notte, dicendo che sarebbe uscita con lui. Poco dopo, quando Alex è andato in confessionale dopo aver detto “Esco dal game”, Soleil si è sfogata con Davide e Manila e non ha nascosto i suoi dubbi. Inutile dire che Alex non è uscito e che si trova ancora nella Casa di Cinecittà, non a caso su Twitter il pubblico si è scatenato e lo ha invitato a studiare meglio il copione. Quelle della porta rossa sono scene già viste lo scorso anno con Tommaso e Stefania, ma con più sincerità e verità. Zorzi trovò la porta ben chiusa, invece ad Alex si è aperta e lui l’ha richiusa velocemente.

Il regolamento in questi casi prevede una squalifica, ma inutile sperarci. Dopo ieri sera comunque nessuno più crede ad Alex Belli soprattutto dopo ieri sera. Il confronto con Delia Duran è stato paragonato dai fan del GF Vip a una puntata di CentoVetrine, con tanto di video rielaborati con la sigla della vecchia soap. Leggendo i commenti sui social è davvero difficile trovare un commento a favore di Alex e Delia: come cercare un ago in un pagliaio. Tutti pensano che abbiano recitato un copione e adesso pare inizi a pensarlo anche la stessa Soleil.

Biccy ha raccolto gli sfoghi della Sorge nella notte. La concorrente ha spiegato di essere ferita dalle parole usate da Delia, pensa di non meritarle affatto. In effetti se da una parte per molti è facile concordare con il discorso della Duran sul rispetto, dall’altra in alcuni passaggi la modella ha toppato. L’errore più grande è stato prendere a parole Soleil e usare la mano leggera con Alex Belli. Anche per questo nessuno ha creduto al risvolto gelosia di questo triangolo. Inoltre Soleil ha spiegato di essersi comportata in modo più libero e senza paletti con Alex perché lui le parlava di un rapporto privo di gelosia con Delia; si è fidata di lui.

A un certo punto ha buttato fuori tutti i suoi dubbi: “Inizio a pensare che entrambi abbiano giocato, sto pensando che erano d’accordo. Le sto pensando tutte”. Qualcosa insomma non le torna. Soleil ha riconosciuto che alcune parole di Belli erano fraintendibili, nel frattempo Davide Silvestri le ripeteva che hanno esagerato entrambi. “Se è un attore significa che hanno fatto questo piano già prima”, ha aggiunto parlando con Manila. Non è tutto, perché Soleil ha anche parlato di agenti che li usano come burattini:

“Ci sono persone fuori che fanno cose, tipo determinati agenti. Fidatevi che queste persone strumentalizzano, aizzano e creano cose. Ho pensato anche ad un certo punto che forse sta giocando Alex a far passare questa cosa. Magari vuol far pensare che ci sia di più”

Tutti dubbi che hanno anche i fan del reality show e tutte ipotesi già fatte settimane fa. Il nome di Fabrizio Corona è troppo presente in questa edizione, tra concorrenti assistiti dalla sua agenzia, collaborazioni e cene fatte prima del programma. Prima Soleil e Sophie rivali, poi il triangolo con Gianmaria, adesso Alex e Delia. Insomma, il pubblico sapeva già come sarebbe andata a finire, anche perché Alex ha fatto più o meno la stessa cosa all’Isola dei Famosi con la Buccino.

In realtà non sono pochi coloro che hanno gli stessi dubbi anche sull’influencer. La stessa Soleil è coinvolta in questi teatrini studiati prima dell’inizio del GF Vip? Per stessa ammissione dei diretti interessati, quindi di Soleil, Sophie e Alex, ci sono state delle cene, o almeno una, prima dell’ingresso nella Casa e potrebbero non essere un caso. Come mai allora la Sorge poi denuncia gli altri? Il motivo potrebbe essere semplice: appena fiuta che il copione non dà i frutti sperati (Delia lo ha detto ad Alex: sta giocando male, fuori non è apprezzato), scarica le responsabilità sugli altri. Così facendo da una parte tenta di passare da vittima e dall’altra per la persona che ha denunciato pubblicamente i teatrini, o magari smascherato. Ciò che è certo è che questa edizione del Grande Fratello Vip viene seguita come una soap opera e non come un reality show.

TUTTO TWITTER ALLE 3:34: “Soleil, Delia e Alex sono d’accordo”

Lunedì in puntata: SOLEIL PREFERITA DAL PUBBLICO.

Qualcosa non mi torna.#gfvip — Alessia (@Alessia260517) November 6, 2021

Soleil, Alex e Delia tutti d'accordo con un copione già scritto. Davide sta iniziando a sgamare la cosa, ed infatti sia Alex che Soleil lo stanno attaccando. Ucci ucci#gfvip — Forza Azzurri. ???? (@SSUUSSSY) November 6, 2021

Ma come si fa dire "Se te ne vai tu, vengo con te", a fare il discorso "è meglio se ci allontaniamo" con la voce rotta da un pianto senza lacrime, per poi insinuare che Alex è d'accordo con Delia? Nel giro di pochi minuti? Awakening era? Paraculaggine era, piuttosto. #gfvip — Steffy (@Steffy96554979) November 6, 2021

Se sole continua a stare con Alex dopo stasera conferma che è d’accordo con Alex delia e l’unica vittima vera è Davide #gfvip — ♥️ (@Skq7qZ) November 6, 2021