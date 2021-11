GF Vip, Delia affossa Soleil e accusa Alex: “Giochi male”, lui vuole uscire

Confronto a tre per Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran al GF Vip 6. Si è formato un triangolo, vero o meno che sia, e per questo gli autori non possono ignorarlo. Dopo il messaggio in cui Delia ha praticamente ammonito suo marito, invitandolo a far cessare atteggiamenti equivoci con Soleil, i due concorrenti non hanno fatto alcun passo indietro nel rapporto. Anzi, si sono scambiati anche forti dichiarazioni. Alfonso ha invitato Alex e Soleil a recarsi in Super Led e loro ci sono andati trotterellando e complici come sempre: sapevano già a cosa stavano andando incontro? Forse no, ma magari sì.

Prima di far entrare Delia per il confronto, Alfonso ha fatto una domanda ai due Vipponi: “Si percepisce che entrambi sentiate il bisogno di cercarvi, quasi fisico. Perché succede?”. La Sorge ha spiegato che la Casa è un luogo lontano dalle loro vite e dagli affetti, quindi trovare una persona affine con cui nasce un’amicizia è normale che fisicamente si voglia stare insieme. Belli ha confermato che c’è della chimica, per questo non si sono tirati indietro nel rapporto “nel totale rispetto, non stiamo facendo niente di male”. A questo punto Signorini ha lasciato Alex solo in Super Led, Soleil invece ha raggiunto la passerella. Soleil si è ritrovata faccia a faccia con Delia, che ha subito parlato:

“Sei entrata nella Casa parlando di rispetto per le donne ma sei la prima a non portarlo. Parli di amicizia e sono convinta che l’amicizia tra uomo e donna ci sia, ma dall’amicizia al tuo comportamento c’è un abisso. Io non ci credevo, ricordati che io sono fuori. I tuoi comportamenti mi hanno ferito. Lui è un uomo sposato, dovresti vergognarti dell’atteggiamento che stai avendo con lui. Io sono fuori, a casa, sento vedo e ascolto tutto quello che voi fate. Ti devi vergognare veramente”

Soleil si è difesa così da Delia:

“Innanzitutto ti chiedo scusa se qualunque cosa tu abbia visto ti possa aver ferito. Noi abbiamo legato forse anche per la situazione. Ci siamo ritrovati in amicizia a condividere tante cose. Ti garantisco che non c’è mai stata intenzione di ferirti. Mi dispiace che tu dica che debba vergognarmi, le cose si fanno in due e lui non ti ha mai mancato di rispetto”

Delia ha spiegato che tra il vino e il gioco è la donna che deve fermare il gioco, a un certo punto e secondo lei. Secondo la moglie di Belli un uomo si spinge fin dove una donna glielo consente. “Sei una gatta morta”, ha aggiunto tornando a parlare del rispetto per le donne vantato da Soleil. Secondo Delia insomma Soleil non avrebbe portato rispetto al suo rapporto: “Sei tu a provocarlo, lo stai provocando”. Soleil ha difeso Alex davanti a sua moglie:

“Io sono più preoccupata della sua reazione che della tua. Un sacco di donne fanno questo sbaglio di prendersela, noi siamo solo amici”

Per Delia è inaccettabile vederli rotolarsi sotto le coperte, per lei un conto è il gioco un conto è andare oltre. Soleil ha sostenuto per tutto il tempo di rispettare in realtà il matrimonio di Alex e Delia, ma la Duran non sembrava disposta a crederle. Delia ha notato e detto che Soleil è molto brava a rigirare la frittata e che mostra due facce di sé; insomma, non le crede. Soleil è tornata in soggiorno e si è fatta una risata, dicendo di non aver gradito le parole di Delia ma di doverle accettare. Anche Alex è tornato dagli altri e non ha visto niente, così la sua amica l’ha subito aggiornato elencandogli tutte le parole che le ha detto Delia.

Il tono delle parole usate da Delia con Soleil non corrispondevano molto alle sue espressioni e al suo viso, che era al contrario apparentemente rilassato. Inutile dire che questo ha sollevato non pochi dubbi in una parte del pubblico e che qualcuno ha parlato di “copione”. Sarà un triangolo finto e studiato a tavolino?

Alex Belli e Delia Duran: confronto al Grande Fratello Vip

Più tardi però anche Alex Belli ha incontrato la moglie Delia al GF Vip 6. Il conduttore ha chiesto a tutti i concorrenti di lasciarlo solo in salotto e recarsi in camera. Con il viso addolorato e triste, in attesa di rivedere la moglie, Alex ha risposto alle domande del conduttore e spiegato che viste le ferite di Delia potrebbe fare un passo indietro. Con Soleil però è solo amicizia, ha continuato a dire. Poi è andato in giardino ed è stato freezato, così Delia ha potuto parlare per prima:

“Nonostante tutto quello che sta succedendo lo sai che mi manchi. Non ho mai messo in dubbio il nostro amore, tu sai benissimo. Ogni parola ha un peso, ogni gesto ha una conseguenza. Tu mi hai deluso e mi hai mancato di rispetto, a me e alla tua famiglia che ti guarda. Ricordati che mi hai promesso di stare con me per tutta la vita, di creare una famiglia. Allora cosa stai facendo? Dimmelo, sono qua da te, dimmelo faccia a faccia. Sai che non ho dubbi sull’amicizia tra uomo e donna, so il comportamento che hai con i tuoi amici però a volte alcuni atteggiamenti si possono fraintendere e farmi del male. Non riesco a toccarti, ad abbracciarti. Non ci vediamo da due mesi, stando vicino a una donna… Mi dà fastidio quando ti avvicini così troppo. Non è gelosia, è rispetto. Spero che tu chieda scusa a me e alla tua famiglia. Tuo padre ti dice di non bere, tu sei astemio Alex. Sei un’altra persona quando bevi. Stai giocando veramente male, fuori è visto molto male”

Con gli occhi pieni di lacrime e tremando, Alex ha detto:

“Tu cosa mi hai detto? Sii te stesso. Quello che vedi qui è quello che sono in studio. Ti chiedo scusa, possono essere fraintese queste cose, ma guardami negli occhi: è solo amicizia. Fidati. Io non posso essere diverso da questo, è lo stesso rapporto che ho con Stella. Goliardia, amicizia. Ti chiedo scusa se ho fatto qualcosa di sbagliato”

A questo punto Delia ha iniziato a elencare tutte le situazioni che non le sono piaciute in cerca di risposte, ma ha insistito sulla mancanza di rispetto. Delia ha detto di non riuscire a dormire la notte. Alex si è avvicinato a Delia oltre la distanza di sicurezza: “Allora io esco con te stasera, non mi interessa il Grande Fratello, di sta roba. Io esco con te stasera”. Il lato teatrale di Alex Belli ha preso il sopravvento, ha cominciato a dire le cose con impeto e a dire che lui gioca soltanto. “Devi essere sicura del nostro amore”, ha detto alla moglie e ha iniziato a parlare di montaggi fatti per la televisione. Peccato che esista la diretta 24 ore su 24 del GF Vip. “Non devi uscire, devi continuare, fallo per me e la tua famiglia”, ha detto Delia all’attore.

Alex ha fatto notare a Delia che tutto fa parte del loro lavoro, anche lei ha dato dei baci sul set. Sentendo questi termini, Signorini ha chiesto a Belli se tutto ciò che ha fatto con Soleil allora era perché è in televisione, insomma era tutto finto per dirlo in modo diretto. Lui ha negato dicendo che il Kiss Freeze era richiesto dalla produzione, ma la stessa Delia gli ha fatto notare che la lezione di cinema era una sua iniziativa. Alex Belli ha detto di voler uscire dal GF Vip, ma Delia alla fine lo ha invitato a restare. Cosa farà?