Belen: “Chi sarà il prossimo dopo Antonino?”. Replica spiazzante, the end

La piega che ha preso la love story di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sta assumendo contorni sempre più chiari, resi ancor più nitidi dalla risposta che la modella argentina ha dato a una domanda nelle scorse ore. Ma si riavvolga rapidamente il nastro: da settimane si mormora di una crisi nera tra la showgirl e l’hair stylist spezzino, diventati genitori di Luna Marì soltanto lo scorso luglio. Sui social da tempo non si mostrano affiatati (anzi, non si mostrano proprio assieme, eccezion fatta per un weekend trascorso a Parigi che pare però non aver fatto altro che acuire la distanza sentimentale creatasi tra loro).

A ciò si aggiunge il fatto che sembra che ormai Antonino non dimori più sotto lo stesso tetto di Belen. Il magazine Oggi, nell’ultimo numero in edicola, caldeggia tale ipotesi. D’altra parte anche le mosse social di Spinalbese e della Rodriguez lasciano pochi dubbi: quando lei è a Milano, lui è a La Spezia; e quando lui è nel capoluogo lombardo, lei è via per lavoro. In tale contesto, poche ore fa, ‘Belu’ ha snocciolato una risposta spiazzante.

Su Instagram, sotto a uno dei suoi ultimi post, la modella è stata raggiunta da una raffica di commenti da parte di fan incuriositi. Su uno, in particolare, si è diretta l’attenzione della Rodriguez. “Chi sarà il prossimo?”, ha chiesto un utente dando per scontato che ormai la relazione con Spinalbese sia giunta al capolinea. “Probabilmente sono cavoli mia”, ha ringhiato con disappunto Belen. A colpire non tanto il tono spazientito della showgirl – più che comprensibile vista la pressione mediatica circa la sua vita privata -, bensì il fatto che non sia pervenuto alcun accenno di smentita a proposito della presunta rottura con Antonino.

Sembra proprio che, salvo colpi di scena, la love story sia ai titoli di coda. Ignote, per il momento, le cause che avrebbero provocato la frattura d’amore. Intanto il tempo passa e ipotizzare una ricucitura è sempre più difficile. Anzi tutto fa pensare che si sia giunti su un binario morto: the end!