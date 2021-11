Belen e Antonino, dopo la burrasca la conta dei danni: retroscena e scelte

Belen Rodriguez a Milano, dopo essere stata in Sicilia per lavoro, Antonino Spinalbese a La Spezia, ossia nei luoghi in cui dimora la sua famiglia d’origine. La love story, coronata a luglio da una figlia, Luna Marì, starebbe attraversando una crisi senza fine. La modella e l’hair stylist, una decina di giorni fa, si sono dati ‘alla fuga’, raggiungendo Parigi. Un weekend ‘d’evasione’ che avrebbe dovuto sistemare le frizioni sentimentali. Avrebbe, appunto: oggi i due sono sempre più distanti. A confermalo sono Alessandro Rosica e Biagio D’Anelli, vale a dire gli esperti di gossip che per primi hanno spiegato del periodo difficile vissuto dall’argentina e dallo spezzino.

“Vi informiamo che la crisi non è passata, anzi, continua sempre più forte. Che sia davvero la fine per questa coppia nata così velocemente?!“. Così Rosica e D’Anelli su Instagram in merito alla burrasca d’amore che ha travolto Spinalbese e Rodriguez. C’è chi parla addirittura di rottura definitiva e chi ha raccontato che Antonino non viva più da giorni nella casa di Belen. In effetti gli spostamenti recenti dell’hair stylist, documentati da lui stesso sui social, spingono a credere che con la showgirl non condivida più lo stesso tetto in questo periodo.

In tutto ciò, i diretti interessati tengono le bocche più che cucite. Lo stesso vale per tutta la famiglia Rodriguez: Cecilia, Jeremias e mamma Veronica, sempre attivi sui social, non si lasciano sfuggire alcuna parola sul momento attraversato da ‘Belu’ e Antonino. Restano da comprendere anche le cause che hanno portato all’allontanamento (temporaneo o definitivo?) della coppia.

Belen e Antonino Spinalbese, quando la bufera sentimentale sarà passata si farà un bilancio

Pensare che solo pochi mesi fa la showgirl sudamericana era tutta gioia e miele per Antonino. In un’intervista a Verissimo ne ha tessuto le lodi a più non posso. Tempi che oggi sembrano lontanissimi: scatti romantici e paroline zuccherose, che fino a poche settimane fa campeggiavano sui profili web di Spinalbese e Belen, sono spariti. La burrasca prima o poi passerà. E sarà allora che si farà la conta dei danni, cercando di capire se c’è del riparabile o dell’irreparabile. Se si verificasse quest’ultimo frangente, sarà addio, definitivo.