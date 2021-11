Belen defollowa Antonino, “lui si è trasferito”: crisi senza fine, il gossip

Tirerebbe aria di tempesta sulla relazione tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. Il weekend riparativo a Parigi (la coppia si è rifugiata nella capitale dell’amore lo scorso fine settimana) non avrebbe portato i frutti sperati: i ben informati sostengono che rientrati dalla terra francese i due si sono ritrovati più distanti di prima. A ciò si aggiungono le ultime rivelazioni del portale Whoopsee che ha pizzicato il modello solo soletto al parco, assieme alla figlia Luna Marì (‘Belu’ è lontana, in Sicilia, assieme al resto della sua famiglia che sta girando degli spot). Il punto spinoso e a quanto pare cruciale è il seguente: “Antonino sembra essersi trasferito in una nuova casa, diversa da quella che condivideva con la showgirl argentina”.

Gli indizi sul fatto che la situazione sentimentale della coppia pare sempre più pericolante non sono finiti qui: nelle scorse ore la showgirl argentina ha defollowato Spinalbese su Instagram, salvo fare marcia indietro qualche ora dopo, riprendendo a seguire l’hair stylist. In molti si stanno chiedendo se la crisi sia superabile oppure no. Difficile dirlo: pubblicamente Belen tace, Spinalbese è una tomba. D’altra parte lo è sempre stato da quando ha cominciato a frequentare la Rodriguez.

Chi conosce la modella e ha seguito la sua storia sa che è donna decisa, poco incline – in certi frangenti – al compromesso: ‘Belu’ è autonoma, persona dal piglio schietto che quando le questioni iniziano a prendere una brutta piega non perde tempo a rincorrerle all’infinito nel provare a salvare il salvabile. In lei scorre sangue sudamericano ‘doc’, genetica che ha scritto nel Dna libertà e indipendenza.

Insomma, ‘Belu’ non rincorre: non per partito preso o per rancore, ma per inclinazione, perché nella vita ha imparato che si sta bene con al fianco un uomo ma che se non c’è armonia si può procedere anche sole. L’unico perno imprescindibile è la famiglia d’origine, punto.

Resta da capire se con Antonino la relazione ha preso uno svincolo che conduce verso un binario cieco. Se così fosse, c’è da scommettere che la Rodriguez, nel giro di poco, taglierà i ponti. La sensazione e gli indizi portano a credere ad un finale non a lieto fine. Ma mai dire mai, dopotutto le vie dell’amore sono infinite e ricche di colpi di scena.