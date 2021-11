Elodie ha ritrovato l’amore: ora è ufficiale, foto e retroscena

Ebbene arriva la conferma: Elodie Di Patrizi e Marracash si sono detti addio. E lei ha già voltato pagina! La cantante è stata beccata durante un bacio passionale con Davide Rossi. A dare conferma di ciò, con tanto di foto, ci pensa il nuovo numero del settimanale Chi. Proprio la rivista diretta da Alfonso Signorini aveva lanciato il gossip sulla nuova relazione di Elodie. Ed ecco che arriva la conferma, che va anche a deludere chi sperava che la Di Patrizi fosse ancora legata a Marracash.

Si è parlato di crisi, rottura e tradimenti, ma senza smentite. Pertanto, i fan della coppia hanno sperato fino all’ultimo che la storia fosse ancora in piedi. E invece non è così: Elodie ha ormai ritrovato l’amore con Davide Rossi. I due sono stati beccati all’aeroporto milanese di Linate. L’ex modello e marketing manager di Armani avrebbe accompagnato la nota cantante a prendere l’aereo per Bari. Per salutarsi, prima della partenza, si sono lasciati andare in auto a baci e carezze che lasciano poco spazio ai dubbi.

Infatti, è ormai certo che Elodie e Davide stanno insieme. Lo scorso mese di settembre, la cantante non parlava in modo sereno della sua love story con Marracash. Scendendo nel dettaglio, dichiarava che sono “molto diversi” e che la loro relazione, non solo era “stimolante”, ma anche “faticosa”. Non si fanno vedere insieme ormai da diversi mesi e il gossip si è acceso sempre di più intorno a loro.

Dagospia ha parlato anche di Rosmy, cantante e attrice che si sarebbe inserita tra loro. Quest’ultima aveva addirittura cercato di confermare tale gossip, per poi essere smentita dallo stesso rapper. Marracash ha, poco dopo, chiaramente fatto comprendere di non conoscere Rosmy, rompendo il silenzio dopo varie settimane di indiscrezioni.

Nel frattempo, Elodie è stata avvistata in compagnia di Davide, ma fino a ora non c’era alcuna certezza sulla nascita della loro storia d’amore. Mancavano proprio ciò che viene mostrato oggi, i baci, per avere la conferma.

Questo, anche dal punto di vista professionale, per Elodie è un bel momento. Vertigine è il brano più trasmesso in radio! Oltre ciò, l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi sta entrando nel mondo del cinema.

Elodie sarà protagonista del film Ti mangio il cuore di Pippo Mezzapesa, nel ruolo di Marilena. Dovrà interpretare, nella pellicola in bianco e nero, la moglie di un boss, che vive un amore travagliato con l’erede della famiglia rivale.