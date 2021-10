Marracash ha lasciato Elodie per un’altra donna? Finalmente parla il rapper

Continua a far chiacchierare la crisi tra Elodie e Marracash. I due non si fanno vedere insieme da mesi e qualche giorno fa il portale Dagospia ha parlato di un terzo incomodo, una certa Rosmy – cantante e attrice – per la quale il rapper avrebbe perso la testa. La diretta interessata, tramite alcune storie Instagram ha implicitamente confermato il pettegolezzo con un “Lo scopriremo solo vivendo” con tanto di foto di articoli che facevano riferimento alla situazione. Ora però sono arrivate le parole di Marracash che sembrano ribaltare completamente la faccenda.

Il cantante 42enne ha scelto Twitter per rompere il silenzio sulla sua vita privata. “Ma chi c***o è questa? Ma chi l’ha mai vista? #gossip”, ha scritto Marracash. Un chiaro riferimento alle indiscrezioni circolate sulla sua sfera sentimentale nonché una smentita di quanto riportato dal portale di Roberto D’Agostino. Nessuna parola, invece, sulla sua relazione con Elodie: i due sono ancora una coppia oppure no?

Di recente la cantante lanciata da Amici è stata avvistata in compagnia dell’affascinante modello Davide Rossi. I due sono stati fotografati in atteggiamenti complici anche se non si sono mai spinti oltre con baci o carezze. Per il momento la Di Patrizi ha preferito restare in silenzio. Qualche tempo fa, però, non ha negato che il rapporto con Marracash non è dei più semplici.

La storia d’amore tra Elodie e Marracash

Elodie e Marracash si sono conosciuti e innamorati nel 2019. Galeotto è stato il lavoro: durante le registrazioni della hit radiofonica Margarita i due sono stati travolti dalla passione. Un amore importante ma i due colleghi hanno scelto di non andare a convivere.

Entrambi sono molto indipendenti e ci tengono ai propri spazi. In più di un’intervista Elodie si è detta per niente interessata – almeno per il momento – a matrimonio e figli. A 31 anni la Di Patrizi vuole concentrarsi sulla sua carriera, che sta finalmente spiccando il volo.

Negli ultimi anni l’italo-francese è diventata una delle artiste più seguite in Italia, apprezzata per il suo talento ma pure per la sua sensualità. Elodie si è messa in gioco pure in altri settori come la tv e il cinema: ha condotto il Festival di Sanremo 2021 e una puntata de Le Iene e presto debutterà sul grande schermo con un ruolo da protagonista.