Verissimo, Stanzani e Zorzi stregano. Su Oppini cala il gelo: “Zero rapporti”

Tommaso Zorzi, 26 anni, e Tommaso Stanzani, 19, a Verissimo, in coppia, a suggello del loro amore: per la coppia si tratta della prima intervista insieme. La relazione è decollata sei mesi fa, esattamente il 7 maggio, ma, almeno a livello pubblico, mai era stata ufficializzata con una dichiarazione. Ecco allora che nel salotto orchestrato da Silvia Toffanin c’è stato il tanto atteso annuncio: “Sì, siamo una coppia e siamo felici”. Spazio poi a tutti i retroscena della storia. Non solo: nel corso della chiacchierata in studio Zorzi ha anche spiegato in che rapporti è oggi con Francesco Oppini.

Zorzi spiega che vive un paradosso, vale a dire che si espone molto mediaticamente ma che al contempo cerca di preservare la sua sfera privata. “Infatti sarà l’unica intervista”, mette le mani avanti l’influencer. “Una cosa totalmente inaspettata. Ma sono super contento. Io sono più riservato, ma come dice lui sarà l’unica intervista”, puntualizza Stanzani, che condivide la medesima linea del compagno.

“Sei un po’ cambiato quindi…” si inserisce la Toffanin, alludendo alla fortissima esposizione mediatica che Zorzi ha avuto nell’ultimo anno. “Il Dna resta quello, ma sì, mi sono calmato”, conferma l’influencer che ha ricordato che il primo approccio con Stanzani lo ha avuto via Instagram, dopo averlo visto ad Amici. Tutto poi è stato fulmineo: incontro a Milano e feeling alle stelle!

“All’inizio temevo, sai? Con un personaggio così conosciuto… poi appena l’ho visto tutto è andato per il meglio”, rimarca con un dolce sorriso l’ex allievo di Amici. “A me piace corteggiare, sono più cacciatore che preda”, sottolinea Zorzi sghignazzando.

Spazio poi al legame che Stanzani condivide con mamma e papà, con i quali ha un bellissimo rapporto fatto di confidenza e stima reciproca:

“Ho un bel rapporto con i miei genitori, soprattutto con mia madre. Lei è molto contenta del mio amore: è stata la prima a sapere del mio orientamento. Glielo ho detto a 14 anni, quando ho avuto la mia prima cotta per un ragazzo. Lei mi ha sempre detto: “Ricordati che i tuoi genitori mai ti tradiranno”. Io ho genitori aperti e ho vissuto benissimo la mia adolescenza”.

Verissimo, Zorzi parla dell’amicizia finita con Francesco Oppini

Silvia Toffanin, prima di chiudere l’intervista, ha incalzato Zorzi circa il suo rapporto attuale con Francesco Oppini, con il quale aveva stretto un profondissimo legame al Grande Fratello Vip 5. Qualcosa poi è andato storto. L’influencer, infatti, conferma che con il figlio di Alba Parietti oggi non ha più alcun dialogo, seppur evidenzia di conservare un bel ricordo.

“Bellissimo ricordo, non rinnego nulla – spiega Zorzi -. A oggi non c’è alcun rapporto, però. Non c’è astio né rancore ma non ci sentiamo da quest’estate. Sicuramente è una chiamata che devo fare. Non rinnego il bene. A volte i rapporti si congelano, comunque non ci parliamo oggi”.