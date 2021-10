Oppini si confida: la situazione con Zorzi e la mannaia su Soleil e Alex Belli

Francesco Oppini a ruota libera. Intervistato a Radio Radio, nel corso della trasmissione Non succederà più di Giada Di Miceli, il figlio di Alba Parietti è tornato a parlare del suo rapporto con Tommaso Zorzi. I due ex concorrenti del Grande Fratello Vip 5 nella Casa più spiata d’Italia hanno stretto quello che sembrava un ferreo e inossidabile legame di amicizia. Peccato che a poche settimane dalla conclusione del reality, il loro rapporto è entrato in profonda crisi. Sulle cause che hanno portato l’influencer e il telecronista sportivo ad allontanarsi c’è il massimo riserbo. Oppini, però, conversando con Di Miceli ha spiegato quale piega potrebbe prendere la vicenda. Inoltre Francesco ha speso delle opinioni su diversi inquilini della sesta edizione del GF Vip, riservando parole poco tenere nei confronti di Alex Belli e Soleil Sorge.

“Le chiacchiere sono sempre in circolo. Io credo che i rapporti quando sono veri si recuperano sempre”, ha puntualizzato Francesco in riferimento a Tommaso Zorzi. Giada Di Miceli ha quindi chiesto se con l’influencer milanese c’è la possibilità di ritrovare il filo del discorso, provocando la seguente replica di Oppini: “No non ho detto che spero di recuperare, ho detto che quando sono veri si recuperano. È una cosa che preferisco tenere per me, le mie cose personali le preferisco tenere per me. Ci sono chiacchiere inventate nel web e nel bene e nel male si riporta quello che si vuole. Io non voglio mettere bocca su queste cose perché vado oltre e porto sempre rispetto alle persone a cui ho voluto bene nella mia vita”.

Insomma, al momento pare che Francesco e Tommaso continuino a essere distanti. A testimoniarlo anche l’appunto del figlio di Alba Parietti relativo ai rapporti “veri”. Laddove avesse ricucito con Zorzi e ritenesse che con l’influencer ci fosse un legame “vero”, probabilmente non avrebbe avuto bisogno di sottolineare certi aspetti della sua riflessione. C’è anche da considerare che Zorzi e Oppini è da mesi che non si vedono, seppur tutti e due sono di base a Milano e dintorni. Anche sui social zero gesti d’amicizia. Quegli stessi gesti che finito il GF Vip 5 piovevano come se un domani non ci fosse.

Capitolo Grande Fratello Vip 6: Francesco, con schiettezza, ha commentato diversi personaggi che stanno popolando la Casa più spiata d’Italia. Tra i suoi preferiti spicca Manuel Bortuzzo. Parole di elogio anche per il campione Aldo Montano: “Mi piace molto, lo trovo cambiato negli anni, lo trovo maturato e a modo, quindi mi piace parecchio“.

Non può dir lo stesso di Alex Belli e Soleil Sorge (“A pelle non mi vanno a genio, anche se parlare di antipatie è difficile”). Francesco rimarca che entrambi sono molto lontani dal suo modo di essere e di approcciarsi alle persone. “Alex Belli – aggiunge il figlio di Alba Parietti – lo vedo esattamente uguale alle fiction che ha sempre fatto; è molto furbo. Troppo perfetto. Quando uno è troppo perfetto c’è qualcosa che non torna”.

Per quel che invece riguarda Soleil, Francesco spiega che “non le è piaciuta in varie situazioni dove ha portato poco rispetto con chi parlava. Con un modo di fare altezzoso, che a volte può nascondere un’autoprotezione“. Infine ha consigliato al pubblico di tenere d’occhio Belli e Soleil sul versante sentimentale. “Starei attento a loro due. Sai quante dinamiche si potrebbero creare”, ha chiosato. Si ricorda che l’attore e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sono entrati al GF Vip 6 con il cuore occupato: lui è sposato con Delia Duran mentre la Sorge è attesa fuori dal reality show da un uomo dall’identità misteriosa.