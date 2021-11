Lol – Chi ride è fuori 2: svelato il cast ufficiale, cambio alla conduzione

By

Come già molti sanno “Lol – Chi ride è fuori”, format frizzante targato Amazon Prime Video, tornerà con una seconda edizione prevista per la prossima primavera. La piattaforma ha appena comunicato chi prenderà parte al divertente gioco, tra novità e personaggi che faranno sicuramente ridere a crepapelle gli spettatori.

Lol 2, tutte le novità

“Lol-Chi ride è fuori” è un format che ha riscosso moltissimo successo in Italia. La prima edizione del gioco tra comici, resa disponibile il primo aprile 2021, è stata vinta dal comico Ciro Priello. Lo show, a pochi giorni dal debutto, è presto diventato il più visto su Prime Video dagli italiani. Il 12 novembre 2021, dopo una lunga fase teaser, la piattaforma ha reso noti i nomi dei comici che si sfideranno l’anno prossimo a colpi di battute, imitazioni, sketch e siparietti attraverso una diretta Instagram congiunta con l’account di Fedez, uno dei conduttori dell’edizione di debutto del programma in coppia con Mara Maionchi.

La prima novità che è trapelata dalla diretta è stato un cambio alla co-conduzione. Al timone di “Lol-Chi ride è fuori” 2, insieme al marito di Chiara Ferragni, ci sarà Frank Matano, uno dei partecipanti della prima edizione, protagonista di momenti divertentissimi che sono stati oggetto di spassosi meme andati virali sul web.

I comici sono stati annunciati da Fedez e Matano durante la diretta, ognuno abbinato ad una “skill”, la caratteristica che li rende unici, e ad una “mossa speciale” che potrebbe garantire loro la vittoria. Il cantante e il comico hanno rivelato il nuovo cast del programma, già registrato, dando degli indizi per farne indovinare i componenti agli spettatori, mostrandoli pian piano attraverso delle figurine. Tra loro non ci saranno Checco Zalone e Paola Cortellesi come si vociferava.

Lol-Chi ride è fuori, il cast della seconda stagione

Ecco i nomi dei dieci componenti del rinnovato cast, alcuni già nell’aria da qualche tempo, mentre altri totalmente inaspettati:

Virginia Raffaele

Il Mago Forest

Tess Masazza

Maccio Capatonda

Alice Mangione dei “The Pozzolis”

Diana Del Bufalo

Gianmarco Pozzoli dei “The Pozzolis”

Corrado Guzzanti

Max Angioni

Maria Di Biase

Resta da vedere se la seconda stagione del programma, che si preannuncia scoppiettante, sarà degna del successo della prima.