Lol – Chi Ride è Fuori, nuova edizione e cast: chi sono i presunti comici

La prima stagione di Lol – Chi Ride è Fuori è stata un successo. Amazon Video ha confermato una seconda stagione che andrà in onda prossimamente sulla piattaforma. Tante le supposizioni nate da parte degli stessi fan del programma sui protagonisti del cast e dei nuovi comici che vi prenderanno parte. Il settimanale Chi ha svelato chi è stato contattato e chi, invece, ha declinato l’invito. La produzione, tra gli altri, avrebbe chiamato Claudio Bisio. Il nome del conduttore, che prossimamente tornerà con Vanessa Incontrada in prima serata su Canale 5 con tre puntate speciali di Zelig, è stato in ballottaggio fino all’ultimo con quello di Corrado Guzzanti. Per evitare confronti in famiglia, la sua presenza a Lol – Chi Ride è Fuori sarebbe azzeccata.

Angelo Duro pare aver rifiutato l’offerta. Negli ultimi giorni il comico si è reso protagonista di un siparietto in una Chiesa dopo l’ennesimo rinvio del tour teatrale a causa delle restrizioni sulla capienza dei locali legate alla prevenzione del Coronavirus. Si è presentato sull’altare esibendosi davanti ai fan radunati con il passaparola sui social. Il parroco, infuriato, ha interrotto immediatamente tutto nonostante le rassicurazioni da parte dell’artista. Un gesto provocatorio, il suo, per riportare il focus sul fatto che i teatri e altri posti pubblici sono sottoposti a regole sanitarie stringenti mentre le Chiese non hanno limitazioni.

La rivista diretta da Alfonso Signorini ha portato a conoscenza che il cast di Lol – Chi Ride è Fuori 2 sarà composto da personaggi fuori dal giro dei comici professionisti, a differenza della prima stagione. Anche il Mago Forest e Antonio Cassano sarebbero stati contattati.

Lol – Chi Ride è Fuori 2: Checco Zalone e Paola Cortellesi nel cast?

Negli ultimi mesi sono girate indiscrezioni su Checco Zalone e Paola Cortellesi come concorrenti della seconda stagione di Lol – Chi Ride è Fuori. Due volti amati del pubblico che regalerebbero tante risate assicurate. Il primo prenderebbe in giro tutto e sfornerebbe battute anche al limite della volgarità. La Cortellesi, nata comica, farebbe furore con i suoi personaggi e il suo talento versatile.