Lol, la confessione di Katia Follesa: “Dolore pazzesco, riprese interrotte”

Continua a far chiacchierare Lol-Chi ride è fuori, indubbiamente il programma del momento. In un’intervista al settimanale F la seconda classificata Katia Follesa ha svelato alcuni retroscena sulla trasmissione di Amazon Prime. La comica lanciata da Zelig ha ammesso che nessuno poteva immaginarsi una popolarità cosi grande anche se quando ha letto le regole del gioco è rimasta subito colpita e affascinata dal format.

Alla rivista edita da Cairo Editore Katia Follesa ha spiegato che per questioni di tempo sono state tagliate molte scene perché i comici sono rimasti chiusi in quella stanza per più di sei ore. Tutti contenuti extra che sono sempre disponibili su Amazon Prime. Episodi divertenti scartati dal montaggio originale e pure qualche momento di dolore che ha visto proprio la Follesa protagonista.

Tra le scene tagliate c’è quella in cui Katia e Ciro Priello, i due finalisti di Lol-Chi ride è fuori, hanno dovuto fare i conti con una barzelletta in bolognese raccontata da Mara Maionchi. In un altro momento, invece, la Follesa si è trovata a cantare tutte le canzoni dei Gipsy King con la chitarra.

E poi ancora:

“Per non parlare della mia costola incrinata durante lo sketch ‘Barbie tris di primi’. Ciro mi ha sollevata e ho sentito un dolore pazzesco. Lì abbiamo dovuto fare una pausa dalle riprese”

Attimi di paura che sono poi svaniti quando la produzione si è accertata che non c’era nulla di cui preoccuparsi per il piccolo incidente di Katia Follesa. Il programma, tra l’altro, è molto piaciuto al compagno dell’artista, Angelo Pisani, e alla figlia Agata. La piccola, come dichiarato da mamma Katia, continua a vederlo con le amiche.

Grazie a Lol-Chi ride è fuori Katia Follesa ha trovato nuove amicizie. Dopo la fine delle riprese della prima edizione la 45enne ha legato molto con le altre presenze femminili del cast: Caterina Guzzanti e Michela Giraud. Le tre hanno posato insieme per la cover di Vanity Fair e hanno una chat telefonica dove scherzano e ridono quotidianamente.

Katia Follesa ha inoltre confidato che non immaginava un cast così importante per la prima edizione di Lol-Chi ride è fuori: se lo avesse saputo prima, forse, si sarebbe un po’ spaventata. Invece oggi il suo bilancio è più che positivo e anche grazie a questo show ha messo in mostra, per l’ennesima volta, tutto il suo talento.