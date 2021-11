Morto Giampiero Galeazzi: cause e reazione colleghi, Venier struggente

Il mondo del giornalismo sportivo e della tv piange la morte di Giampiero Galeazzi, soprannominato affettuosamente per la sua stazza fisica ‘Bisteccone‘. Ex canottiere, cronista sportivo e conduttore in forza alla Rai per svariati anni, si è spento all’età di 75 anni. Galeazzi, da tempo, era malato e combatteva contro il diabete. L’ultima sua apparizione in tv risale a circa tre anni fa, quando fu ospite a Domenica In (Rai Uno).

Galeazzi era nato a Roma il 18 maggio 1946, sotto il segno del Toro. Negli anni giovanili conseguì la laurea in economia e uno dei suoi primi lavori fu nell’ufficio marketing e pubblicità della FIAT a Torino. Mentre studiava era anche diventato professionista di canottaggio, vincendo il campionato italiano del singolo nel 1967.

Dopodiché entrò in Rai come giornalista sportivo: i primi passi nel servizio pubblicò li mosse in radio per poi spostarsi in tv. Fu volto della Domenica Sportiva e di Mercoledì Sport.

Restano memorabili le sue telecronache di alcuni eventi sportivi come la leggendaria medaglia d’oro dei fratelli Abbagnale alle Olimpiadi di Seul nel 1988. Negli Anni Ottanta fu anche inviato della Domenica Sportiva per gli incontri più importanti della Serie A.

Indimenticabili anche le edizioni da lui condotte, dal 1992 al 1999, di 90esimo minuto. Nel corso della sua carriera si ricordano anche ‘sconfinamenti’ nel mondo dello spettacolo, come ad esempio la sua partecipazione alla conduzione del festival di Sanremo del 1996 con Pippo Baudo.

Nel 2010 e nel 2012 ha partecipato a Notti Mondiali e Notti Europee, entrambe trasmissioni Rai.

Giampiero Galeazzi: lutto e reazione dei colleghi

Non appena è trapelata la notizia del decesso, tantissimi sui social hanno speso un pensiero per Giampiero. Colleghi, appassionati sportivi e personaggi dello spettacolo hanno ricordato ‘Bisteccone’. Tra i primi a rendergli omaggio c’è stata Mara Venier. La conduttrice di Domenica In ha dedicato all’amico un post struggente su Instagram. “Bisteccone mio …se ne va un pezzo importante della mia vita”, ha scritto ‘Zia’ Mara, aggiungendo una serie di emoj rappresentati dei cuori spezzati.

Barbara Palombelli ha commemorato il collega e amico nel corso della diretta di Forum di venerdì 12 novembre 2021. “Un abbraccio a tutta la famiglia”, ha detto in modo commosso la conduttrice.