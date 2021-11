Uomini e Donne news: è morto Riccardo Ravalli, giovane ex cavaliere

Arriva una tragica notizia riguardante Uomini e Donne: l’ex cavaliere del Trono Over Riccardo Francesco Ravalli è morto. A soli 39 anni ha perso la vita a causa di un incidente stradale. Aveva preso parte al programma di Maria De Filippi a novembre del 2020. Approdato in studio per corteggiare Daniela, aveva intrapreso con quest’ultima una breve conoscenza. Purtroppo è morto nel primo pomeriggio di oggi, sul tratto autostradale dell’A22 del Brennero.

Era originario di Catania, ma attualmente viveva a Pieve a Nievole, comune situato in provincia di Pistoia. L’ex cavaliere si trovava alla guida di un furgone, secondo quanto si legge su Gazzetta di Mantova. Le dinamiche dell’incidente mortale non sono state rese note e sono al vaglio della Polizia stradale di Moderno Nord. Sembra che Riccardo Ravalli abbia tamponato un camion che si trovava di fronte al suo furgone.

Tra le ipotesi fatte finora, c’è quella seconda la quale l’ex cavaliere potrebbe aver accusato un malore o un colpo di sonno. Finché non ci saranno delle accertamenti al riguardo, c’è anche il sospetto che si sia trattata di una distrazione fatale. Per Riccardo purtroppo non c’è stato più nulla da fare dopo un impatto violentissimo con la parte posteriore dell’altro mezzo.

Un evento tragico e sconvolgente, per cui è difficile anche rivelarne i dettagli. I vigili del fuoco, pare, abbiano dovuto lavorare “non poco per estrarre il corpo senza vita del trentanovenne”. Al suo arrivo, il medico rianimatore dell’elisoccorso si è ritrovato a dover annunciare il decesso. Luisa Anna Monti, ex dama del Trono Over, condivide ora un messaggio di dolore per Riccardo Ravalli.

“Eri una persona splendida. Ti sei interessato del mio stato di salute e parlavamo spesso dei nostri amici a quattro zampe. Senza parole, ciao Riccardo”

Questo ciò che scrive in questi minuti Luisa, sul suo profilo Instagram, condividendo una selfie dell’ex cavaliere. I due hanno mantenuto i contatti e Riccardo si è interessato al momento difficile che la Monti sta affrontando a causa di un tumore.

Chi era Riccardo Ravalli, l’ex cavaliere di Uomini e Donne morto in un incidente

Riccardo aveva origini siciliane e si definiva un uomo molto passionale. Nello studio di Canale 5, lo scorso anno, si era mostrato sicuro di sé e certo di ciò che voleva. Era rimasto attratto da Daniela, guardando il programma da casa. Era un amante dello sport e delle motociclette, secondo quanto è possibile notare sul suo profilo social.