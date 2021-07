UeD, Luisa Monti e il tumore: fatto primo intervento, com’è andato

By

L’ex dama del Trono Over tiene aggiornati i fan sul suo stato salute e in queste ore fa sapere di aver affrontato un’operazione durata ben 7 ore

Qualche settimana fa, Luisa Anna Monti – ex dama del Trono Over di Uomini e Donne – dava un amaro annuncio ai fan: ha scoperto di avere un tumore al seno. All’improvviso, la 49enne si è ritrovata in un incubo, ma sta cercando ai affrontare il tutto con il sorriso. Lei stessa ci tiene a dare tutti gli aggiornamenti sul suo stato di salute al pubblico che la segue.

Ed ecco che oggi rivela di aver subito la sua prima operazione chirurgica: “Qui non si smette di sorridere neanche dopo 7 ore di intervento“. Con una foto che la ritrae su un letto d’ospedale, l’ex dama fa sapere che “è andato tutto bene”. Detto ciò, continua: “Abbiamo dato morte e sepoltura alla bestiaccia maledetta”. Questo è il primo step che Luisa ha dovuto superare.

Ci tiene a ringraziare i dottori che sono stati al suo fianco e che l’hanno aiutata ad affrontare questo primo passo. Non solo, dice grazie agli infermieri e agli Oss del policlinico Gemelli di Roma. Non mancano i ringraziamenti alle persone a lei care e, ovviamente, al suo Salvio Calabretta. Invia un abbraccio virtuale anche a tutti fan che la stanno sostenendo e a coloro che ogni giorno lottano contro il tumore.

Continua a ricordare l’importanza della prevenzione, che può davvero salvare la vita. “Amatevi, non perdete mai la speranza. Viva la vita”, conclude così il post di oggi Luisa Anna Monti.

L’annuncio aveva sconvolto tutti i fan, che attendevano con ansia aggiornamenti sul suo matrimonio. Luisa e Salvio avevano di recente fatto ritorno a Uomini e Donne per anticipare a tutti che avrebbero realizzato presto il loro sogno.

La scoperta della presenza del carcinoma maligno ha portato la coppia a rimandare questo evento speciale. L’ex cavaliere continua a starle vicino, come lei ha raccontato nella sua recente intervista su Uomini e Donne Magazine.

Non è la prima volta che Luisa si ritrova ad affrontare una situazione così difficile. Infatti, alcuni anni fa, aveva scoperto di avere un tumore maligno alla tiroide. I suoi genitori sono, inoltre, morti a causa del cancro.

Per questi motivi, l’ex dama del Trono Over fa molta prevenzione e invita tutti a fare come lei. Dopo l’intervento, Luisa dovrebbe trascorrere la convalescenza a causa di suo fratello Massimiliano e di sua cognata, a Roma.

Intanto, la Monti continua a mostrarsi sui social con il sorriso, serena e tranquilla. Chiaramente le preoccupazioni ci sono, ma è pronta a lottare, in quanto non ha alcuna intenzione sa che la sua vita non può finire qui.

Un esempio per molte persone che oggi lottano contro un terribile male e che non riescono a ritrovare il sorriso.