Uomini e Donne, Luisa Monti ha un tumore: “Lotto, non può finire qui”

Una triste confessione quella che fa oggi l’ex dama del Trono Over, che ha appena scoperto di avere un male: per tale motivo, ha dovuto inevitabilmente rimandare il suo matrimonio con Salvio

Una brutta notizia quella che dà oggi Luisa Anna Monti, ex dama del Trono Over di Uomini e Donne. La 49enne si è ritrovata improvvisamente a dover affrontare un nuovo ostacolo. Come confessa lei stessa sulle pagine del numero del Magazine dedicato al programma, ha scoperto di avere un tumore al seno. Il pubblico di Canale 5 l’ultima volta l’ha vista al centro dello studio con Salvio Calabretta per l’attesa proposta di matrimonio.

Avrebbero dovuto celebrare le nozze questa estate, ma la scoperta del tumore ha cambiato tutti i piani. In questo momento, è come se Luisa stesse camminando “sui carboni ardenti”. L’ex dama è in attesa di essere chiamata dall’ospedale Gemelli di Roma per eseguire l’operazione chirurgica. Non è la prima volta che si ritrova ad affrontare una situazione così delicata e difficile.

Infatti, alcuni anni fa ha avuto un tumore maligno alla tiroide. Per questo motivo, è una donna che fa molta prevenzione. Entrambi i suoi genitori sono morti a causa del cancro e, dunque, qualche settimana fa ha deciso di fare una mammografia e un’ecografia. Da queste visite è uscito fuori che è affetta da un carcinoma maligno al seno.

Se non avesse fatto questi controlli, a cui si sottopone ogni sei mesi, non si sarebbe accorta di nulla. Pertanto, invita tutti a fare prevenzione. Oltre a un intervento alla mammella, dovrà anche fare un’isterectomia preventiva, in quanto le è stato trovato un “carcinoma benigno alle ovaie che però potrebbe degenerare”. Ora Luisa Monti, dopo aver scoperto del tumore, lotta ogni giorno con coraggio e tenta di essere positiva.

Al suo fianco c’è Salvio, ma anche suo fratello e tutte le sue amiche più care. In particolare, cita altre ex dame che ha conosciuto nel parterre: Barbara De Santi, Denise e Sabrina.

“Il coraggio per andare avanti lo si trova anche nella consapevolezza che non può finire qui: ho quarantanove anni e ancora tante cose da fare. Non ho alcuna intenzione di regalare la mia vita a questo mostro maledetto, al netto della paura che effettivamente c’è”

Tra le tante cose che Luisa deve fare c’è, ovviamente, anche il matrimonio con Salvio. Tutto, però, è stato rinviato. L’ex cavaliere le sta molto vicino e lei stessa fa sapere che è “premuroso e protettivo”. Piange insieme a lei e la sostiene in tutto.

Averlo incontrato per lei è stata una grande fortuna. Barbara De Santi le ha proposto di trascorrere da lei la convalescenza sul Lago di Garda. Ma Luisa ha deciso di restare a Roma, da suo fratello Massimiliano e sua cognata, che si prenderanno cura di lei.

I pensieri felici che la aiutano ad andare avanti riguardano, innanzitutto, il matrimonio. Non solo, pensa alla ristrutturazione della casa e a un bel viaggio da organizzare con il suo Salvio.

Non vuole essere trattata “da malata” e ha intenzione di vedere questo male “come una nuvola di passaggio”. Ricorda che la vita è bella e che vale la pena di essere vissuta.

Ricorda, nuovamente, quanto sia importante fare prevenzione. Proprio per questo motivo, l’ex dama del Trono Over decide di parlare del suo tumore in questa nuova e triste intervista.