Uomini e Donne, Luisa e Salvio si sposano: la proposta di matrimonio

A Uomini e Donne i presenti in studio assistono a un momento emozionante: la proposta di matrimonio di Luisa Anna Monti e Salvio Calabretta. Nel corso della puntata di oggi, Maria De Filippi ospita la coppia del Trono Over, nata nel 2019. Mentre lui ha trascorso poco tempo nella trasmissione, Luisa è riuscita in un anno a conquistare una gran fetta di pubblico. In molti hanno sempre apprezzato il suo essere diretta, ma anche la sua voglia di trovare l’amore nel programma. E così è stato: la Monti è riuscita a costruire la storia d’amore che ha sempre desiderato con il suo Salvio.

Ora convivono e stanno continuando la loro relazione serenamente. Luisa e Salvio in studio fanno sapere ai presenti che tra loro procede tutto a gonfie vele e non si risparmiano a vicenda dichiarazioni romantiche. In particolare, lei ammette che avere un uomo che ama e rispetta è davvero una grande fortuna. Pertanto, lei si ritiene più che fortunata. Gianni Sperti è felice che i due siano riusciti a trovare l’incastro giusto e ricorda quanto Luisa fosse impulsiva all’interno del programma. Ed ecco che Maria De Filippi fa presente che c’è una sorpresa per l’ex dama.

In studio, fanno entrare una scatola che viene, appunto, aperta dalla Monti. Emozionata, mostra a tutti il regalo del fidanzato: la scritta ‘I love you’, composta con delle rose rosse. Sembra chiaro a tutti che la sorpresa non finisce qui. Salvio inizia il suo discorso, ricordando la promessa fatta al padre. Di recente, l’ex cavaliere ha perso il papà e, nel ricordarlo, lei non riesce a trattenere le lacrime. A questo punto, Salvio confessa di aver promesso al padre che avrebbe fatto felice Luisa.

Il modo ideale, secondo lui, per rispettare questa promessa è attraverso il matrimonio. Ovviamente l’ex dama risponde con un bel ‘sì’ al Calabretta. “Il mio posto è tra le sue braccia“, afferma Luisa guardandolo negli occhi, visibilmente commossa. Un momento che commuove tutti, compresa Gemma Galgani. Seduta anche lei al centro dello studio, la dama torinese non riesce a trattenere le sue emozioni di fronte a questa bellissima scena. Anche i telespettatori a casa sono felici che Luisa e Salvio si sposeranno dopo Uomini e Donne!

“Hai saputo capire chi è Luisa, cosa che non ha mai fatto nesuno. Mi hai cambiato, sono la persona più felice del mondo, ti dico sì per tutta la vita”

Follemente innamorata dell’ex cavaliere, Luisa non può non accettare questa speciale proposta di matrimonio. Di fronte a lei, Salvio ammette che la vede come l’unica donna con cui vuole andare a dormire e con cui vuole svegliarsi al mattino. “Quello che accade tra il dormie e il svegliarsi si può immaginare”, ironizza l’ex cavaliere. Presto coroneranno il grande sogno di diventare marito e moglie, dopo circa due anni di convivenza.

La padrona di casa, subito dopo queste dichiarazioni d’amore, permette ai due di ballare al centro dello studio. Non resta ora che attendere l’annuncio sulla data del matrimonio. Nel frattempo, i telespettatori attendono le nozze di altre due coppie nate nel programma: quella composta da Beatrice Valli e Marco Fantini e quella composta da Sossio Aruta e Ursula Bennardo.