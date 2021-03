Uomini e Donne, Marco e Beatrice ancora lontani dal matrimonio: la scelta

Matrimonio di nuovo rimandato per Marco Fantini e Beatrice Valli. La coppia nata a Uomini e Donne era pronta a coronare il grande sogno d’amore, convolando a nozze. La data era fissata per il prossimo settembre 2021, ma come la stessa influencer spiega oggi su Instagram, c’è stato un cambiamento. Beatrice ricorda il momento in cui Marco le ha fatto la proposta di matrimonio. Precisamente, da quell’occasione, è trascorso un anno e mezzo. A settembre saranno due anni. E, intanto, la Valli riflette sul fatto che a quest’ora sarebbero già diventati marito e moglie, se non fosse scoppiata la pandemia del Covid-19. Ed è proprio legato a questo duro periodo il motivo per cui Marco e Beatrice hanno deciso di rimandare, di nuovo.

Vista la situazione che c’è non riescono a organizzare un matrimonio, consapevoli del fatto che non potrebbero viversi questo giorno in totale serenità. Per ora non possono ancora annunciare alcuna data delle nozze, neanche il mese. Oggi, come lei stessa spiega, è parecchio difficile fare questa scelta, in quanto non si sa quando il virus finirà di circolare nel nostro Paese. Beatrice non ha alcuna intenzione di rinunciare a un “matrimonio normale”, con la presenza dei loro affetti più cari. Ciò che vorrebbe è “normalità, che in questo momento non abbiamo”.

Le nozze dovrebbero rappresentare “un momento di gioia e d’amore”, pertanto vorrebbero viverle con serenità. I fan non devono temere, perché Marco e Beatrice hanno ancora intenzione di sposarsi. Il problema di fondo è “quando”. Non appena prenderanno una decisione sulla data metteranno al corrente il pubblico che li segue.

“Anche quest’anno non ci potrà essere spensieratezza per un matrimonio normale. Ci ritroviamo purtroppo a rinunciare di nuovo a questo giorno e a rimandare”

La decisione è stata presa, i fan dovranno attendere qualche tempo prima di vederli diventare marito e moglie. Da poco la loro famiglia si è allargata, accogliendo la piccola Azzurra. La coppia di Uomini e Donne aveva già avuto una figlia, Bianca. L’ex corteggiatrice è diventata mamma per la prima volta di Alessandro, nato da una sua precedente relazione.

Proprio perché la famiglia si è allargata, Beatrice e Marco hanno deciso di andare a vivere in un appartamento più grande, mentre sono in attesa di vedere pronta la casa che hanno acquistato in un esclusivo quartiere di Milano. L’abitazione, però, sarà pronta solo nel 2022.

Nel frattempo, in questi giorni, Beatrice è diventata di nuovo zia: è nata la figlia della sorella Ludovica.