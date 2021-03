Uomini e Donne, Ludovica Valli ha partorito: è nata la prima figlia

Ludovica Valli è diventata mamma! L’ex tronista di Uomini e Donne annuncia la nascita della sua prima figlia, attraverso un post su Instagram. Ed è proprio ora che svela il nome della bambina, Anastasia Ludovica. Un momento magico per l’influencer, che ha accolto la sua prima figlia insieme al compagno Gianmaria. Nella serata di ieri i suoi fan avevano già capito che l’ex tronista in queste ore avrebbe dato il lieto annuncio. A dare qualche indizio ci hanno pensato i suoi cari. Scendendo nel dettaglio, le sue sorelle Eleonora e Beatrice Valli avevano condiviso sulle Stories di Instagram tutto il loro sostegno ai due neo genitori. Anche il cognato Marco Fantini aveva pubblicato un messaggio indirizzato alla coppia e alla bambina che stava per nascere.

Inoltre, i fan avevano compreso il tutto notando il silenzio sui social della più piccola delle sorelle Valli, nella giornata di ieri. Ed ecco che proprio in queste ore, Ludovica fa sapere di essere diventata mamma. “Sei la ragione della nostra esistenza”, scrive l’ex tronista nel post dedicato alla sua prima figlia. “A te baby della nostra vita, alla forza delle donne e alla loro continua rinascita”, conclude la Valli. Nella foto è possibile vedere le mani di Ludovica e Gianmaria vicino alla piccola manina della bambina, nata proprio il giorno in cui si celebra la Festa delle Donne. “Ancora non mi sembra vero, sei qui tra le mie braccia”, scrive ancora la Valli nelle Stories.

Era il mese di settembre quando Ludovica condivideva con i suoi fan la notizia sulla sua prima gravidanza. L’ex tronista non ha mai nascosto il suo grande desiderio di diventare mamma. Dopo aver visto le sue sorelle Beatrice ed Eleonora allargare le loro rispettive famiglie, Ludovica si ritrova ad accogliere la sua bambina. Da ormai più di un anno, la giovane Valli fa coppia fissa con l’imprenditore 36enne. Hanno aspettato quattro mesi prima di dare la notizia sulla gravidanza, anche a causa dei problemi che ha dovuto affrontare inizialmente.

Lei stessa ha raccontato che i primi mesi di gestazione per lei non sono stati semplici. Nel frattempo, i due neo genitori hanno scelto la casa dove accogliere la loro prima figlia. Vivranno a Milano, nell’abitazione che in questi mesi hanno ristrutturato. Ora ai fan non resta che attendere le prime foto di Anastasia Ludovica.