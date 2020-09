Ludovica Valli ammette: “Problemi in gravidanza”, svelato il termine

Ludovica Valli, ex tronista di Uomini e Donne, nelle scorse ore ha pubblicato un filmato sul suo feed di Instagram, nel quale è sulla spiaggia assieme al compagno, Gianmaria De Gregorio, che le bacia la pancia. Un gesto che non lascia certamente spazio a interpretazioni, mentre la “bambina che scappava di casa” si descrive come una sognatrice che ha sempre cercato l’amore strappandosi anche il cuore dal petto, come una ragazzina che è diventata donna, costruendo quella che oggi è una vita nuova. Quella donna è sempre lei, piena di sogni e paure, di speranze per il futuro. E proprio lei ha condiviso con i suoi followers uno dei suoi sogni più grandi con il suo amore grande accanto, Gianmaria De Gregorio. Ha svelato qualche informazione sul termine della sua gravidanza, che sarà entro il 10 marzo 2021. Il tutto, però, dopo aver terminato i lavori per la casa nuova.

Ludovica Valli ammette di aver avuto problemi in gravidanza

Ha infatti confermato quello che qualcuno sospettava da un po’: Ludovica ha, dentro il suo grembo, un cuore in più che batte, frutto del suo amore con l’imprenditore 36enne. Tuttavia, la futura mamma ha aspettato il quarto mese per dare la lieta notizia ai fans. E non solo perché sono i tempi della tradizionale scaramanzia delle future mamme, ma anche a causa di problemi che hanno segnato i suoi primi mesi di gravidanza. “I primi mesi di gestazione non sono stati per niente semplici per me”, confida l’influencer da 1.7 milioni di seguaci “è stata abbastanza dura, ci sono stati problemi e magari ve ne parlerò quando e se me la sentirò”. Non solo: alla domanda “dove vivrete con il piccolo?” la Valli ha risposto nelle sue stories che vivranno a Milano, dove si stanno già organizzando.

Ludovica Valli: fiocco azzurro o rosa?

La salute è sempre stata messa al primo posto, per questo ammette di essere stata poco presente sui social network. Adesso questa tempesta, tuttavia, è passata e mamma e figlio ora stiamo benissimo. Rimane l’attesa per scoprire se sia un lui o una lei, cosa che, probabilmente, verrà rivelata al momento giusto. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne aggiunge che durante i primi mesi era devastata, ora va meglio ma si sente sempre molto stanca. Dicono che dal quinto mese ci si senta più carichi e a Ludovica di certo la grinta non manca. Insomma, le auguriamo di continuare la gravidanza nel migliore dei modi!