UeD oggi, Sossio e Ursula: frecciata a Ida? Intanto, matrimonio rimandato

In una nuova intervista di coppia, i due ex protagonisti del Trono Over si svelano sulle tanto attese nozze e dicono la loro su quanto sta accadendo nel programma

Sossio Aruta e Ursula Bennardo dicono la loro su quanto sta attualmente accadendo a Uomini e Donne, in una nuova intervista di coppia sul Magazine del programma. In particolare, a esprimersi al riguardo è l’ex dama del Trono Over. Ammette di aver guardato con tanto interesse le scelte e di apprezzare i nuovi tronisti. I due conoscono bene Riccardo Guarnieri e sono al suo fianco, tanto che sperano che possa trovare la donna giusta. Inizialmente tra il cavaliere pugliese e Sossio il rapporto era abbastanza burrascoso. Dopo qualche tempo, i due hanno trovato la pace e sono diventati amici. A questo punto dell’intervista, viene chiesto a Ursula un’opinione su Roberta Di Padua, che attualmente sta frequentando Riccardo.

La Bennardo ricorda il momento in cui la dama approdò nello studio di Canale 5: “Era molto diversa dalla Roberta che vedo oggi”. Ursula fa notare che a qualche tempo fa la Di Padua appariva abbastanza interessata a Michele Dentice, tanto che più volte si è chiesta come facesse a dimostrarsi presa da Riccardo. Precisa che conoscere bene il Guarnieri, a cui augura di trovare una donna che gli dia serenità. A detta di Ursula, la dolce metà del cavaliere pugliese dovrebbe essere “come lui, genuina e una persona non costruita o che vive solo per la popolarità e i social“. Inoltre, spera che Riccardo non prenda “l’ennesima delusione” e augura anche a Roberta di trovare l’amore.

Va precisato che questa intervista, probabilmente, è stata fatta prima della scelta dei due protagonisti del Trono Over. Ma le parole di Ursula potrebbero essere una chiara frecciatina a Ida Platano? Sembra esserci in effetti qualche piccolo riferimento all’ex dama, visto che proprio con quest’ultima Riccardo ha vissuto non pochi momenti di tensione. Per quanto riguarda Gemma, Ursula si sente di dire che gli uomini che giungono nel programma per conoscerla “trovano la sua fama che la precede”. Pertanto, dà alla Galgani lo stesso consiglio che di recente le ha dato Giorgio Manetti, ovvero quello di essere più selettiva, anche a costo di rimanere sola.

La Bennardo vorrebbe aiutare e proteggere Gemma, che a detta sua perderebbe facilmente la testa quando inizia a conoscere un uomo. Vorrebbe dirle di non mostrare subito ciò che prova e di rivedere se stessa, azzerando tutto quello che ha fatto finora: “Deve pensare a se stessa, alla propria dignità”. Intanto, la storia d’amore di Sossio e Ursula procede a gonfie vele, sebbene non manchino le litigate. Si stanno godendo ogni piccolo momento con la figlia Bianca, che amano viziare. Per quanto riguarda il matrimonio ci sono delle novità.

Speravano di convolare a nozze a giugno di quest’anno, ovvero giorno 25. Ma la loro idea di matrimonio è “un po’ particolare”. Ursula anticipa che hanno intenzione di organizzare per i loro ospiti una mini-vacanza. Non vogliono celebrare l’evento né a Taranto né a Castellammare. Per il momento, però, è difficile preparare un matrimonio del genere e così sono costretti a rimandare. La Bennardo non intende svelare altro, può solo anticipare che la location sarà situata tra il mare e la montagna.

Per quanto riguarda l’abito da sposa sta pensando a qualcosa di particolare, tanto che ha deciso di farlo realizzare su misura.