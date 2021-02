UeD Gemma accusata, ma Giorgio Manetti non ci sta: stoccata ai cavalieri

A difendere Gemma Galgani ci pensa, questa volta, Giorgio Manetti! L’ex cavaliere del Trono Over sta seguendo il percorso della dama torinese a Uomini e Donne e ha potuto notare che non sta vivendo un periodo sereno. Le sue ultime conoscenze si sono rivelate una vera e propria delusione. In particolare, ha avuto modo di conoscere Maurizio Guerci, Maurizio Peduzzi e Maurizio Giaroni. Con il primo c’è stata una rottura che l’ha particolarmente fatta stare male. Credeva molto nel loro rapporto, ma nel periodo tra Natale e Capodanno ci sono state non poche incomprensioni. Addirittura Gemma ha iniziato a pensare che il Guerci avesse un’altra donna fuori dal programma. Dopo di che, ha ammesso di non avere alcuna complicità con il Peduzzi, che si è fatto notare in studio attraverso le sue poesie. Ed ecco che ora si ritrova protagonista della scena insieme a Maurizio Giaroni.

In questi ultimi giorni, il 57enne è stato messo sotto accusa in studio, tanto che il programma ha dato vita alla versione Il Segreto. Maria De Filippi ha tentato di smascherarlo, facendo notare il suo disinteresse nei confronti di Gemma. In effetti, il cavaliere è apparso più interessato a Maria Tona. Ora a parlare di queste ultime conoscenze della Galgani ci pensa un suo grande amore, Giorgio, in una nuova intervista su Uomini e Donne Magazine. In particolare, il Manetti si sente di consigliare alla sua ex fidanzata di essere più selettiva. Entrando nel dettaglio, secondo il Gabbiano, Gemma dovrebbe scegliere “uomini che sappiano quello che vogliono, e soprattutto che riescano a tenere testa a una donna come lei”.

Detto ciò, il Manetti parla delle accuse che la Galgani spesso riceve in studio dai cavalieri che sta conoscendo. In particolare, spesso le conoscenze si interrompono poiché questi uomini lamentano una certa pesantezza in Gemma, come ha dichiarato ad esempio Maurizio Guerci. Gianni Sperti ha più volte fatto notare che questa potrebbe essere solo una scusa per troncare con la dama. Della stessa opinione pare che sia anche Giorgio, il quale si dice certo del fatto che Gemma non sia pesante, assolutamente.

Secondo l’ex cavaliere, sarebbero proprio questi uomini e non saper gestire la Galgani. Ricorda che stavano al telefono insieme ore: “Se lei mi chiamava dieci volte, io la chiamavo undici. Anche perché mi faceva piacere”. A questo punto, consiglia alla dama di Torino di lasciare perdere “l’oscurità” e i “meteoriti” e di concentrarsi sulle “stelle”. Giorgio esprime solo parole positive nei confronti della Galgani, con cui la storia non si era conclusa nel migliore dei modi.

Qualche mese fa ha anche detto la sua sul lifting che Gemma ha deciso di fare sul suo viso. Attualmente, Giorgio è felicemente fidanzato con la sua Caterina. Dopo il cortometraggio A Killer for a Friend A Killer for a Friend, sta lavorando alla sceneggiatura del suo primo film, per cui vorrebbe come protagonista la nota Blake Lively. Il cortometraggio è stato un successo: è finalista in un concorso di Praga e ha vinto in Slovacchia come Miglior Cortometraggio drammatico.