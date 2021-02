Uomini e Donne oggi: “versione Il Segreto” e sedie della scelta in studio

Oggi dovrebbe continuare a intrattenere il pubblico di Uomini e Donne Gemma Galgani e Maurizio G., in versione Il Segreto. Il programma ha sorpreso tutti, lunedì scorso, quando ha utilizzato per gestire questa situazione la sigla della nota soap opera spagnola. Sembra proprio che la redazione e Maria De Filippi abbiano non pochi sospetti su Maurizio, il quale ha affermato di voler attendere ancora una settimana prima di ‘scegliere’ tra Gemma e la dama Maria. Per smascherare il cavaliere, la padrona di casa ha messo in atto un vero e proprio piano. Inizialmente Maurizio ha trascorso una mezz’oretta fuori dallo studio con Maria. Nel frattempo, la Galgani si è preparata per l’incontro, con l’aiuto della redazione, e si è presentata con un vestito molto elegante.

Il compito della dama torinese è quello di ammaliare e provocare il cavaliere, all’interno di una stanza. I presenti in studio e il pubblico a casa possono assistere alla scena, in quanto i due vengono ripresi dalle telecamere. Secondo le anticipazioni, Maurizio non si lascia intimidire e appare davvero poco coinvolto. Il suo atteggiamento pare confermare i sospetti che un po’ tutti nutrono nei suoi confronti. Sempre nel corso dell’appuntamento di oggi, la De Filippi dovrebbe far posizionare al centro dello studio le sedie della scelta, in modo che Maurizio possa scegliere.

Ma, come aveva anticipato la padrona di casa, l’uomo ha intenzione di attendere ancora un’altra settimana prima di decidere con quale delle due dame proseguire la conoscenza. Sebbene siano presenti in studio, non c’è alcuno spazio dedicato a Sophie Codegoni, Matteo e Giorgio. Nei prossimi giorni, il pubblico di Canale 5 assisterà alla scelta della giovane tronista. Dovrebbe andare in onda oggi anche il momento in cui Riccardo Guarnieri esce dallo studio, seguito da Roberta Di Padua. La padrona di casa tenta ancora di comprendere le intenzioni di lui.

Per il momento, però, il cavaliere preferisce attendere. Non ha ancora intenzione di lasciare il programma insieme alla dama, che ormai conosce da diverso tempo. Nonostante ciò, vuole continuare a sentirla nei prossimi giorni.