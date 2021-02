Uomini e Donne, Sophie Codegoni ha scelto Matteo: le anticipazioni

Le anticipazioni di Uomini e Donne annunciano che Sophie Codegoni ha scelto Matteo Ranieri. Nel corso della registrazione di oggi, martedì 9 febbraio 2021, la giovane tronista ha deciso di concludere questa esperienza, subito dopo Davide Donadei. Secondo quanto riporta de Il Vicolo delle News, sono entrati in studio i due nuovi tronisti e Sophie, la quale ha scelto di indossare per l’occasione un abito lungo dorato a maniche lunghe, con paillettes. Per questo giorno per lei così importante ha optato per una coda di cavallo e i sandali con tacco a spillo. A grande sorpresa, Davide e Chiara Rabbi hanno assistito alla scelta della Codegoni.

I due hanno concluso il loro percorso lo scorso 27 gennaio. Ora è arrivato anche il momento di Sophie, pronta a iniziare una relazione lontano dalle telecamere. Come sempre, sono andati prima in onda i best moment di Matteo e quelli di Giorgio Di Bonaventura. Dopo di che, si è passati al momento clou della puntata e la Codegoni ha fatto una grande sorpresa al pubblico, scegliendo il Ranieri. Infatti, sin da subito, il giovane corteggiatore ha conquistato il cuore della maggior parte dei telespettatori e non solo. I presenti in studio hanno sempre dato tanto appoggio a Matteo, credendo in lui.

Proprio ieri è andata in onda la puntata in cui la Codegoni è apparsa più sicura. La giovane tronista ha fatto intendere di avere una preferenza. C’è stato un corteggiatore che ha pensato più dell’altro e sembra proprio che si riferisse al Ranieri. Va precisato che Giorgio è approdato nel programma qualche tempo dopo del rivale, ma è riuscito comunque a catturare l’interesse della tronista.

La scelta della Codegoni non arriva in modo inaspettato o improvviso. Il pubblico aveva ormai compreso che dopo Davide anche lei avrebbe concluso il suo percorso nel programma. Soprattutto dopo la presentazione dei nuovi tronisti Giacomo e Massimiliano, avvenuta durante la registrazione della scorsa settimana.

Oltre ciò, in questi giorni, la trasmissione di Maria De Filippi ha lanciato un indizio ai telespettatori, che riguarda una nuova tronista. C’è mistero, al momento, sulla sua identità, in quanto non è stato mostrato tutto il volto. Ma il pubblico ha iniziato a fare delle ipotesi.