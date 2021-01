La scelta di Davide Donadei è Chiara! Le anticipazioni di Uomini e Donne più attese delle ultime settimane dal pubblico del programma sono finalmente arrivate. Il tronista era in bilico tra due corteggiatrici ormai da tempo. Beatrice Buonocore e Chiara Rabbi hanno atteso pazientemente, a volte un po’ meno, di scoprire chi sarebbe stata la scelta di Davide. Lui è sempre stato molto combattuto tra le due ragazze. Ha dichiarato spesso di trovarsi benissimo con entrambe, ma alla fine è riuscito a fare chiarezza dentro di sé. Davide Donadei ha scelto Chiara a Uomini e Donne.

Come rivelato dal Vicolo delle News, Davide ha indossato un abito scuro con una camicia bianca per la sua scelta. Beatrice ha scelto un abito lungo color petrolio. Anche Chiara era in lungo, ma rosa. Come sempre Maria De Filippi ha cominciato con i video che hanno riassunto i loro percorsi e i momenti più importanti. Dopo che le corteggiatrici sono uscite, Davide ha chiamato prima Beatrice e dopo Chiara. La canzone della scelta è Casa di Giordana, durante la quale la neo coppia si è abbracciata per tutto il tempo.

Ma veniamo alle anticipazioni sulla scelta di Davide. Beatrice è stata chiamata per prima ed è arrivata in studio già con le lacrime agli occhi. Davide le ha fatto un discorso sul loro percorso, come spesso fanno i tronisti. Le ha detto di essere rimasto molto colpito dal suo lato un po’ da bambina e dalla sua purezza, dicendo che non ci sono molte ragazze come lei. Avrebbe voluto scegliere leri a un certo punto del percorso, ma era la testa a guidarlo. Si è quindi chiesto cosa dicesse il suo cuore e ha capito che non poteva essere Beatrice la sua scelta.

La corteggiatrice ha detto di essere delusa perché avrebbe potuto evitare di dire o fare alcune cose con lei. Soprattutto sapendo che lei si era innamorata e che avrebbe sofferto di più. Davide ha chiesto un abbraccio prima di salutarla, Beatrice inizialmente si è rifiutata ma poi è tornata indietro e si sono abbracciati. Il tronista ha pianto molto dopo averla salutata, ha anche chiesto un bicchiere d’acqua per calmarsi. Gianluca De Matteis, ex tronista e ospite in studio, è intervenuto per dire di comprendere la situazione di Davide, che stava comunque lasciando una ragazza con cui ha vissuto un percorso intenso.

Anche Maria ha consolato Davide, ma lui ha detto di essere deciso della sua scelta. Non ha negato di essere dispiaciuto per Beatrice, al punto che stamattina pare abbia avuto un crollo. Roberta e Gianni si sono complimentati con lui. E quindi è entrata Chiara. A lei ha detto di essere rimasto subito colpito, sin dalla prima volta in cui ha messo piede in studio e ancor prima dalla presentazione. Le ha detto quali sono state le esterne più belle secondo lui e che in quelle occasioni ha capito di provare qualcosa di più proprio verso Chiara.

Un sentimento che c’era nonostante si siano allontanati un po’ ultimamente, ha specificato. E per questo motivo la scelta non poteva che essere lei. Chiara ha sorriso e ha abbassato la testa, poi ha chiesto a Maria se poteva abbracciarlo e appena ha ricevuto un “sì” come risposta si è lanciata verso Davide. La sua risposta quindi è stata un “sì”.