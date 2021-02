Uomini e Donne anticipazioni: Cecilia Zagarrigo nuova tronista? L’indizio

Dopo due esperienze come corteggiatrice, Cecilia Zagarrigo sarà la nuova tronista di Uomini e Donne? La notizia è arrivata quasi a sorpresa nel pomeriggio, anche se non è ancora ufficiale. Sul profilo Instagram del programma è stato pubblicato un video di una misteriosa ragazza. Non hanno spiegato nulla, hanno solo invitato i fan a rimanere sintonizzati. Nel video in questione la ragazza non si vede quasi per nulla, è interamente vestita di nero ma potrebbe essere sfuggito qualcosa alla redazione. Forse la ragazza ha indossato una maglia nera a maniche lunghe per evitare che i tatuaggi rivelassero chi è, ma avrebbero dovuto prestare ancora più attenzione…

La ragazza ha i capelli lisci e lunghi, e su questo ci siamo: Cecilia li ha così. Hanno inquadrato anche il mento, brevemente, e le somiglierebbe. Ma non sono delle somiglianze ad aver portato più di qualcuno nei commenti al video a ipotizzare che si tratta della Zagarrigo. La ragazza del video indossa infatti un braccialetto rosso, di quelli che si legano e non si tolgono mai, se non quando si spezzano da soli. Evidentemente per Cecilia rappresenta un ricordo importante e non ha potuto tagliarlo. Avrebbero potuto nasconderlo con le inquadrature, ma forse nessuno ha pensato che un braccialetto così piccolo e inquadrato per due secondi avrebbe rovinato la sorpresa.

I fan però sono attentissimi e infatti hanno subito scritto che anche l’ex corteggiatrice ha un braccialetto rosso uguale. Ed è proprio così. Non si sa se questo video ha presentato la nuova tronista di Uomini e Donne, ma molto probabilmente è proprio così. Solo pochi giorni fa infatti sono stati presentati due nuovi tronisti uomini, per cui è tempo di trovare anche la tronista donna. Sophie Codegoni dovrebbe essere vicina alla scelta, ma anche se dovesse impiegare ancora un po’ di tempo per scegliere non è un problema: il Trono Classico è partito con quattro troni a inizio stagione, quindi si può fare.

Cecilia Zagarrigo a Uomini e Donne sarebbe così alla sua terza partecipazione: sarà la volta buona per trovare l’amore? Ha corteggiato prima Luca Onestini, poi è tornata per Carlo Pietropoli, che l’aveva scelta durante il lockdown. I due sono stati insieme qualche mese, ma alla fine si sono lasciati. Non resta che attendere ulteriori anticipazioni di Uomini e Donne per scoprire se sarà Cecilia Zagarrigo la nuova tronista!