A Uomini e Donne sono approdati due nuovi giovani tronisti. Nel corso della registrazione di oggi, Maria De Filippi ha presentato Giacomo e Massimiliano. Ma chi sono queste new entry? Le anticipazioni rivelano che il primo ha 25 anni ed è un videomaker, che per lui rappresenta una passione che ha sin da bambino. Si definisce un ragazzo timido, ma allo stesso tempo socievole. Il lavoro gli permette di viaggiare e di stare a contatto con altre persone. Per lui questa è una cosa necessaria, di cui sente il bisogno. Tiene molto alle amicizie e si ritiene un amico fedele. Prende così l’occasione per ringraziare gli amici con cui è cresciuto, in quanto con loro sa di essere cambiato. “L’amicizia è una cosa fondamentale”, dichiara Giacomo il nuovo tronista. Il video di presentazione prosegue e il 25enne entra nel dettaglio. Ammette che è favorevole alle discussioni, sicuro che da un dialogo possa nascere sempre un punto di vista diverso rispetto a quello che già hai.

Nella sua vita difficilmente ha perso la testa per una ragazza, ma nel momento in cui è accaduto ha vissuto un’esperienza forte. Oltre la passione per la chitarra, ha anche quello dei tatuaggi. Su Instagram il suo profilo ufficiale è ‘giacomoczerny’.

Witty ha condiviso anche il video di presentazione di Massimiliano, il quale ha 20 anni e viene da Nettuno. La sua vita non è stata per nulla semplice, come lui stesso si ritrova oggi a raccontare. Racconta che sua madre ogni giorno si scusa con lui per quello che ha dovuto affrontare, ma Massimiliano è felice di essere diventato il ragazzo che è oggi.

Ha iniziato a lavorare a 16 anni, facendo il muratore con suo zio, il barista, il cameriere. Inoltre, ha fatto qualche esperienza nel mondo della moda, per arrotondare. E recentemente ha iniziato a concentrarsi sui lavoretti di carrozzeria. La sua vita è stata abbastanza difficile. Fino a 13 anni ha vissuto una “vita dei sogni”. Poi suo padre ha lasciato la loro casa e i soldi sono iniziati a mancare. Si sono ritrovati “a pane e cipolla, come si dice”. Naturalmente non si vergogna a dire di essere andato alla caritas per fare la spesa e mangiare.

Non si sente una persona superficiale, in quanto è maturato molto negli anni. “Mamma è la vita mia, semplice”, confessa Massimiliano. Litiga spesso con sua sorella, ma spera proprio di incontrare una donna come lei. Le ha dato la gioia di diventare zio di un nipotino che ama. Ora intende cercare la sua anima gemella, ovvero una ragazza sincera, onesta e che lo faccia innamorare. “E soprattutto che mi regali le gioie che mi sono state negate”, conclude Massimiliano. Su Instagram ‘massimilianomollicone‘ è il suo profilo ufficiale.

Non era ovviamente inaspettato l’arrivo di queste due new entry. Gianluca De Matteis ha abbandonato diverso tempo fa, Davide Donadei ha scelto la settimana scorsa e Sophie Codegoni pare essere prossima alla scelta.