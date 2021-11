Rosa Perrotta ha partorito. Nome, sesso, dettagli: “Ci hai fatto spaventare”

Rosa Perrotta e il suo compagno Pietro Tartaglione sono diventati genitori per la seconda volta. A dare il lieto annuncio è stata proprio la neo mamma bis con un dolcissimo post su Instagram rivolgendosi ai suoi quasi 2 milioni di seguaci. Ecco tutti i dettagli sulla nascita del fratellino di Domenico Ethan e sulla reazione della coppia sbocciata a “Uomini e Donne”.

La data di nascita del secondo figlio di Rosa e Pietro è il 9 novembre 2021. L’ex tronista ha rivelato di aver partorito nelle prime ore del giorno dopo. Gli scatti attraverso cui la Perrotta ha rivelato il lieto evento la ritraggono insieme al compagno e al bambino. La 32enne ha scritto di essere felicissima e grata alla vita. Il neo papà ha condiviso altri scatti nel figlio, chiamandolo “principe di papà” e dicendo che è “un bambino meraviglioso”.

Tuttavia, a quanto ha scritto Rosa, mettere al mondo il suo secondogenito non è stato facile. A quanto pare non tutto è filato liscio. La neo mamma bis, infatti, ha scritto: “Ci hai fatti spaventare un attimo, ma tutto è andato per il meglio”. Non si sa ancora a cosa esattamente si riferiscano queste parole, il cui significato sarà probabilmente svelato ai followers della Perrotta nei prossimi giorni.

In alcune storie Instagram la Perrotta ha dato maggiori dettagli sulla situazione:

“Un piccolo problemino con Mario Achille che è stato tenuto ed è tenuto tutt’ora in osservazione. Lo tengono un pò in incubatrice perchè ha avuto delle piccole difficoltà di adattamento dopo il parto quindi preferiscono così. Ovviamente vi lascio immaginare il mio stato d’animo ma mi hanno tranquillizzata e mi hanno detto che è tutto nella norma quindi bisogna solo un pochettino aspettare.”

Il nuovo arrivato in casa Tartaglione si chiama Mario Achille. La modella salernitana ha annunciato di essere incinta nel giugno 2021, anche questa volta su Instagram, con una foto del suo pancione. Nella caption del post Rosa non ha potuto non menzionare il fatto che il suo primo figlio, Domenico Ethan, adesso è un fratello maggiore. Quest’ultimo, nato nel luglio 2019, ha solo due anni. Qualche settimana fa la Perrotta è balzata al centro dei gossip per la sua decisione di non portare più all’asilo nido il primogenito. Questo ha contratto uno spaventoso virus respiratorio. Il luogo del contagio, secondo Rosa, sarebbe stato proprio l’asilo. “Col cavolo che lo rimando”, ha affermato la Perrotta.

Rosa e Pietro si sono conosciuti nel 2016 nel corso di “Uomini e Donne” e nel 2019 è arrivata la proposta di matrimonio. Tuttavia i preparativi per le nozze sono stati interrotti dall’arrivo del loro primo figlio e, probabilmente, dalla situazione pandemica. Chissà, magari dopo la nascita di Mario Achille la coppia fisserà finalmente una data per sposarsi!