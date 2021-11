Tavassi-D’Aponte, “si rischia tanto”: parlano l’ex Remo e il fratello Edoardo

Situazione delicata e spinosa tra Guendalina Tavassi e Umberto D’Aponte. I due ex coniugi nelle scorse ore si sono recati dall’avvocato per perfezionare le disposizioni circa la custodia dei figli ma quello che doveva essere un incontro chiarificatore si è trasformato in un inferno. Cellulari rotti e accuse pesanti. A far scoppiare il caso mediaticamente è stata la 35enne romana che è spuntata su Instagram, dicendo che Umberto è stato violento (simili accuse le aveva fatte qualche mese fa, sempre indirizzate all’ex marito). Lui ha controbattuto dicendo che è vero che ha spaccato il telefono dell’ex, ma soltanto dopo aver scoperto che la conversazione innanzi al legale stava per essere registrata.

Come si è poc’anzi detto la vicenda è delicata e ingarbugliata sotto tutti i punti di vista: ci sono di mezzo accuse di violenze e soprattutto i figli. D’Aponte e Guendalina, infatti, prima di dirsi addio, hanno avuto due frutti d’amore, Chloe e Salvatore, nati rispettivamente nel 2013 e nel 2016. La Tavassi, prima di conoscere Umberto, era già madre: a soli 17 anni, nel 2003, ha partorito Gaia (oggi 18enne), il cui padre è Remo Nicolini.

Dopo la bufera innescatasi nelle scorse ore tra ‘Guenda’ e Umberto, si sono pronunciati sulla faccenda anche Nicolini ed Edoardo Tavassi, fratello dell’ex gieffina che di recente è stato assai chiacchierato dal gossip del Bel Paese per via della relazione con l’attrice Diana Del Bufalo (la love story è poi naufragata e oggi i due non stanno più assieme).

Nicolini, con una Stories postata sul suo profilo Instagram, ha dichiarato che lui, quando si è “lasciato“, ha fatto “festa per 4 notti di seguito”. “Qualche screzio per i figli sì, per carità, ma nulla più”, ha puntualizzato salvo poi sottolineare che la situazione di D’Aponte e della sua ex è ben differente: “Qua si rischia grosso invece, bah”. L’uomo ha preferito non aggiungere nulla di più, optando per non gettare ulteriore benzina sul fuoco. Medesimo atteggiamento assunto da Edoardo Tavassi.

“Mi dite che non mi sono esposto sul fatto accaduto ieri. Dovete capire che io uso Instagram per condividere cose divertenti, per puro divertimento. Se voi cercate cose diverse da queste avete sbagliato posto. Se cercate altro al di fuori di questo non lo troverete mai, né ora né in futuro”. Così Edoardo, fratello di Guendalina Tavassi, in una serie di Stories Instagram. Altrimenti detto l’uomo non vuole, a livello pubblico e sulle piattaforme del web, parlare della vicenda relativa al vissuto della sorella.