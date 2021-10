Todaro in love, Afef sposa, Wanda Nara tradita: le 10 news della settimana

Afef si è sposata per la quarta volta. L’evento si è svolto a Saint Tropez, in Costa Azzurra. Dopo la fine del matrimonio con Marco Tronchetti Provera, la modella e conduttrice tunisina 57enne si è legata all’imprenditore milanese Alessandro Del Bono.

A proposito di fiori d’arancio, Guenda Goria ha annunciato al GF Vip, nel corso dell’incontro con papà Amedeo, che ha accettato la proposta di matrimonio del compagno Mirko Gancitano. Il testimone di nozze del futuro marito sarà Alex Belli.

Rumorosissima rottura tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri. Dopo quattro anni d’amore, la coppia è scoppiata: lui l’avrebbe tradita (a confermarlo anche la figlia dell’attrice, Jolanda). Attorno alla fine del rapporto si è scatenato un ulteriore caos innescato da Striscia la Notizia che ha consegnato il Tapito d’Oro all’ex di Renga. Ma come? Tradita e pure attapirata? Non era meglio portare il Tapiro a Torino?

Altro Tapiro ‘rumoroso’ è quello che Valerio Staffelli ha consegnato a Federica Pellegrini. Nei giorni scorsi la ‘Divina’ si è scontrata in modo ruvido con Massimiliano Rosolino. “Lei sempre messa sul piedistallo, non so perché“, ha sibilato l’ex nuotatore. “A qualcuno rode il c…”, la replica dura della Pellegrini. Alla consegna del Tapiro, ‘Fede’ ha pure ammesso per la prima volta che con Rosolino, quando lei aveva 16 anni e lui 26, ci fu un piccolo flirt condito di baci e bacetti.

Gué Pequeno ha annunciato, a gran sorpresa, che sta per diventare papà. Al suo fianco c’è una donna cubana chiamata Yusmary. Auguri!

Il mondo del giornalismo e della tv piange la morte di Gianluigi Gualtieri, volto storico e familiare del Tg 5. L’uomo ha lottato contro un male che lo ha stroncato a soli 59 anni.

Pare che Elodie Di Patrizi e Marracash siano giunti al capolinea sentimentale. A Milano si mormora che l’ex allieva di Amici abbia voltato pagina e che potrebbe esserci in corso una frequentazione tra lei e il modello Davide Rossi.

Ritorno di fiamma tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca: Chi Magazine ha dato la notizia, assicurando che la coppia, dopo mesi di lontananza, ha ricucito.

Wanda Nara e Mauro Icardi non stanno più insieme. È quanto trapelato dalle ultime storie Instagram della soubrette e procuratrice argentina. La sudamericana ha condiviso sul suo account social un messaggio più che loquace: “Hai rovinato un’altra famiglia per una pu…”. Altrimenti detto, tradimento: si mormora che Icardi abbia avuto una tresca clandestina con China Suarez, 29enne cantante, attrice e tiktoker di Buenos Aires.

Dolorosa confessione di Bianca Atzei: la cantante sarda ha spiegato che da ormai un anno sta provando ad avere un figlio con Stefano Corti. Al momento, però, la coppia non è riuscita a soddisfare il desiderio. Non solo: Bianca ha anche spiegato di aver avuto un aborto spontaneo.