L’annuncio del lieto evento prima del confronto in giardino con Vera Miales, di nuovo in abito bianco: la reazione di Amedeo

Amedeo Goria tra Guenda e Vera Miales al Grande Fratello Vip 6. Il giornalista ancora protagonista nella decima puntata del reality show, ma c’è stato soprattutto il confronto in diretta tra le due donne della sua vita. La vita attuale, almeno. Signorini ha invitato Goria ad andare in passerella senza svelargli nulla. Fuori dalla porta rossa lui ha trovato un bouquet da sposa. La prima a comparire sulla passerella non è stata Vera ma Guenda, quindi Amedeo ha pensato che la figlia volesse annunciargli un matrimonio col fidanzato. E ha pensato bene! Prima di tutto, però, Guenda ha detto al papà quanto sia fiera del fatto che lui sia riuscito a farsi conoscere per l’uomo buono che è.

Ha ripercorso un po’ il loro rapporto, passato in rassegna anche nella scorsa edizione. Goria si è molto commosso, ma non capiva la presenza del bouquet. Guenda ha spiegato di aver passato dei giorni in cui se l’è presa molto con Vera per la storia della gravidanza, trovandola irrispettosa nei loro confronti. Se la Miales è la donna giusta per lui, Guenda sarebbe felice ma si aspetta accortezza anche verso di lei e suo fratello. Ha spiegato al papà il suo punto di vista, già espresso duramente nei giorni scorsi, ma Signorini l’ha invitata ad andare oltre. Qui c’è stato il colpo di scena con l’arrivo di Mirko, il fidanzato di Guenda: i due si sposeranno! Mirko ha chiesto la mano a Goria della figlia, proprio come si faceva nei tempi antichi. Guenda lo ha annunciato così al papà:

“Papà è l’uomo della mia vita e lo sarà sempre. Però io ho avuto una grande fortuna e ti ringrazio perché tu hai sempre parlato di lui. C’è un’altra persona che ha espresso il desiderio di parlare con mio papà”

A questo punto è comparso in passerella il fidanzato di Guenda, Mirko, che ha iniziato a manifestare la sua stima verso Amedeo Goria. Poi gli ha chiesto la mano della figlia:

“Qualche settimana fa ho chiesto a Guenda di diventare mia moglie. Non sono l’uomo perfetto, ma cercherò di essere l’uomo perfetto per Guenda. Sono siciliano, volevo chiederti il benestare, la mano di tua figlia”

Goria non ha esitato un secondo, anzi ha spiegato di non dover dare alcun benestare perché i due ragazzi sono padroni del loro destino. In ogni caso, lui è d’accordo e immagina lo sia anche Maria Teresa Ruta. E si è detto molto felice di questa notizia. Guenda Goria e il fidanzato Mirko si sposano quindi e avranno un testimone d’eccezione: Alex Belli. La giovane ha annunciato all’attore, in giardino, la volontà del fidanzato di volerlo come testimone. Alex Belli è molto amico di Mirko e lavorano insieme.

Vera Miales torna al GF Vip in abito bianco: confronto con Guenda

Terminato questo momento, Signorini è passato a Vera. La Miales è tornata nel giardino della Casa col suo bel vestito da sposa. Doveva dare una notizia al suo Amedeo: ha ricevuto la cittadinanza italiana. Poi c’è stato un lungo silenzio, non sapeva cosa dire e ha chiesto aiuto al conduttore. Signorini è intervenuto per chiederle se vuole sposare Goria o meno. Lei ha risposto che lo sposerebbe anche subito, senza alcun dubbio: i dubbi invece li ha lui. Amedeo ha esordito: “Dovremo fare due matrimoni in un colpo solo”. A seguire l’incontro da vicino c’era proprio Guenda.

Alfonso ha spostato quindi l’attenzione sulla reazione di Guenda, Vera ha risposto di non poter mai andare contro di lei perché rispetta la famiglia. Amedeo ha avuto modo di scoprire i dubbi della figlia e subito dopo il video, Guenda ha raggiunto gli altri in giardino. Il GF Vip ha freezato il concorrente per dar modo alle due donne di confrontarsi. Vera ha ceduto subito la parola all’altra, che le ha ribadito il suo pensiero. Secondo lei, Vera non ha supportato nel modo giusto Amedeo nel suo percorso nella Casa.

“Il tuo desiderio di essere invitata e di fare interviste era grande”, ha detto Guenda che però non ci vede niente di male in questo. Non le è piaciuto affatto tirare in ballo la gravidanza isterica. Vera ha detto di aver portato delle documentazioni che confermerebbero la sua versione, ma ha chiesto scusa alle donne che si sono sentite in qualche modo toccate da questa vicenda. Guenda l’ha fermata e le ha detto che avrebbe dovuto smentire subito la gravidanza, senza aspettare di andare al Grande Fratello Vip. A proposito dei dubbi sulle foto col pancino, Signorini ha detto:

“Io faccio il direttore di giornali da 18 anni, io di paparazzi a San Benedetto del Tronto non ne conosco. In 18 anni qualcuno ne avrei conosciuto. Se hai chiamato un fotografo fa parte del gioco, va bene così, ma acquisterebbe punti ammetterlo. Ma se non hai giocato ti chiedo scusa”

Vera ha spiegato che c’è sempre gente a scattarle foto e a farle video anche mentre lavora al bar che gestisce con la madre. Se non sarà stato un paparazzo, insomma, potrebbe essere stato chiunque. Vera Miales ha smentito di aver chiamato un paparazzo.