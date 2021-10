Guenda Goria tuona contro Vera Miales: “Ha giocato, sapevo già”, i dubbi

Guenda Goria non ci sta dinanzi a ciò che è andato in onda ieri sera al Grande Fratello Vip 6. Per lei ciò che è successo è molto grave, per questo è subito intervenuta a Casa Chi per dire la sua. Già ieri sera, durante la puntata, Guenda ha scritto un tweet che Alfonso Signorini ha letto in diretta ad Amedeo Goria: “Papà rinsavisci!”. Solo due parole, ma che sono bastate per far arrivare il messaggio forte e chiaro. La figlia di Maria Teresa Ruta non crede alla possibilità che Vera Miales fosse incinta di suo padre Goria. No, anzi, Guenda ha parlato di strumentalizzazione della gravidanza e per questo è ancora più arrabbiata.

Ai giornalisti di Chi nella puntata di oggi su Instagram ha ricordato che lei soffre di una malattia per la quale è a rischio la possibilità di avere figli. Come lei tante altre donne ne soffrono oppure non possono diventare madri per altri motivi, per questo non le è piaciuto ciò che è successo in questi giorni. Azzurra Della Penna le ha chiesto se Vera Miales si è fatta viva con lei o con altri della famiglia. Questa la risposta di Guenda: “Il punto è che Vera da quando è iniziato il GF non ha mai contattato né me né le persone che fanno parte dell’entourage di mio padre”.

A lei sarebbe piaciuto che in qualche modo Vera si coordinasse con lei e con le persone che stanno seguendo Goria al GF Vip, perché una donna che dice di amare una persona e di volere una famiglia con lui allora dovrebbe avere più sensibilità verso la famiglia che quest’uomo ha già. A questo punto Guenda Goria si è scagliata contro Vera Miales:

“Quando si gioca su una gravidanza, e mi permetto di usare il termine giocare perché questa gravidanza non è stata smentita per almeno due settimane. Nel momento in cui non c’è una smentita c’è una spettacolarizzazione. Sapevo già che la gravidanza non era vera, ho voluto aspettare”

La situazione non è stata semplice per lei, anche perché Guenda sapeva già che Vera Miales non è incinta. Lo ha saputo da persone che conoscono Vera e a cui lei stessa aveva smentito la gravidanza. La Miales non si è preoccupata invece di smentire o confermare la cosa ai figli di Amedeo Goria. Secondo Guenda, Vera avrebbe potuto giocare su qualsiasi cosa e su qualsiasi gossip, ma non sulla gravidanza e sui figli. Soprattutto perché c’è gente che ha difficoltà ad avere figli:

“Si può parlare di tutto, si può fare gossip, c’è spazio per tutti. Ma non bisogna giocare e strumentalizzare le gravidanze, perché è una cosa molto molto molto grave. Soprattutto se ci sono dei figli veri che stanno a casa. A me hanno chiesto se avrò un fratello o una sorella. Io ero in grande imbarazzo, lei per giorni non ha detto niente”

Guenda non ha nascosto i suoi dubbi sul fatto che Vera Miales abbia finto di essere incinta di proposito. Insomma, che fosse un gossip costruito. Ha infatti invitato tutti a notare che i paparazzi guarda caso erano a San Benedetto del Tronto per la Miales e guarda caso lei indossava un vestito aderente e bianco quel giorno. E non solo: “Guarda caso ha avuto una gravidanza isterica quando mio padre è nella Casa del GF Vip. Io non ho scritto Gioconda in fronte eh”. La teoria dei paparazzi chiamati da Vera Miales è stata avanzata anche da Parpiglia, che ha parlato di crisi per i paparazzi e che anche per questo è difficile che si siano spostati a San Benedetto del Tronto, città da cui non arrivano chissà quanti gossip. Cosa ha pensato Guenda del vestito da sposa di Vera Miales? Le sue parole:

“Ho pensato che era… Una scena che non mi è piaciuta. L’ho trovata una scena… No. Non voglio essere ripetitiva, mi dissocio da quello che ho visto ieri. Dall’abito bianco, dal termine matrimonio, dal parlare di famiglia. […] Ho trovato tutto di cattivo gusto, un teatrino. E mio padre anche lui si è trovato in grande imbarazzo. L’ho trovato fragile nella reazione a tutto questo. Che cosa significa l’abito bianco, la purezza, la rosa… Va bene lo show, ma ci sono dei limiti”

Infine, Guenda ha detto che Vera avrebbe potuto partecipare al GF Vip in qualsiasi altro modo, ma non così. Lei sarebbe stata felice di vederla e sarebbe stata una gioia sapere che Vera vuole bene a suo padre, ma la gravidanza non smentita e l’abito bianco della Miales proprio non le vanno giù. “Tutto questo è stata una mancanza di rispetto totale. Non sono stupida, non voglio che le persone pensino di poter fare con la nostra famiglia il bello e il cattivo tempo”, ha chiosato.