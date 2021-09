Guenda Goria ha aggiornato i fan dopo l’intervento. La figlia di Maria Teresa Ruta si è sottoposta a un intervento che pare aspettasse da un po’ di tempo. Nonostante sapesse di doversi operare, ciò non le ha impedito di vivere il tutto con un pizzo di ansia, come ha rivelato lei stessa. Aveva svelato già mesi fa di soffrire di endometriosi, poi due giorni fa l’annuncio di essere ricoverata. Ha preferito non mettere al corrente i fan qualche giorno prima dell’intervento, ma ha parlato loro quando era già in ospedale. Scoprirlo all’improvviso ha spaventato qualcuno, ma allo stesso tempo Guenda ha confortato e aiutato tante altre ragazze che hanno deciso di sottoporsi a un controllo più approfondito.

Guenda è felice proprio di questo, di essere stata di aiuto ad altre donne che non sanno di soffrire di endometriosi. Anche lei lo ha scoperto da poco e si è messa in lista per un intervento. Quell’intervento è arrivato, Guenda è stata operata e sta bene. Su Instagram ha fatto sapere che l’intervento è andato molto bene e lei si sta riprendendo, piano piano. Ha ringraziato il medico chirurgo che l’ha operata e tutta l’equipe del San Raffaele di Milano, dove è ricoverata. Infine un pensiero anche ai fan che non le hanno fatto mancare affetto e supporto, soprattutto alle donne.

“La mia gioia più grande è stato sapere che, grazie al mio post, alcune di voi si sono rispecchiate nei miei sintomi e hanno deciso di fare delle analisi approfondite e hanno scoperto di soffrire di endometriosi”, ha scritto ancora Guenda Goria dopo l’operazione. Per lei questo è un nuovo inizio, ha paragonato questo giorno al primo giorno di scuola. E non vede l’ora di scoprire cosa la attende adesso: “Ho un gran desiderio di vita!”.

Nelle foto dall’ospedale Guenda Goria ha tre cerotti sulla pancia, ma sembra già in forma, nei limiti del possibile. Tra i commenti al post dopo l’operazione ci sono i messaggi dei suoi tanti amici, molti ben conosciuti. Rosalinda Cannavò non ha mancato di supportare l’ex coinquilina del GF Vip, ma anche il futuro concorrente Alex Belli e la sua Delia hanno commentato il post di Guenda. Sospetto invece il commento del fidanzato Mirko Gancitano, che si è concentrato su un dettaglio molto romantico: “Hai un pancino pazzesco!”. Voglia di paternità per lui o un semplice apprezzamento?