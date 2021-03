Guenda Goria svela la sua malattia: “Soffro di endometriosi”

Terminata da tempo l’avventura al Grande Fratello Vip Guenda Goria ha svelato di soffrire di endometriosi. Una malattia di cui soffrono molte donne e che inizialmente la figlia di Maria Teresa Ruta aveva scambiato per un banale stress dovuto agli intensi impegni di lavoro. La giovane attrice ne ha parlato per la prima volta su Instagram, dove è molto seguita dopo la fine del reality show, e ha poi riaperto l’argomento a Pomeriggio 5.

A Barbara d’Urso Guenda Goria ha spiegato di aver scoperto da poco la sua malattia. Tutti i sintomi dell’endometriosi erano stati scambiati, almeno all’inizio, per stress. E invece Guenda deve fare i conti con una sindrome seria che, solo in Italia, fa soffrire tre milioni di ragazze e donne. Per questo la Goria ha voluto lanciare un messaggio importante: quello di fare sempre prevenzione per agire poi con largo anticipo davanti a certi disturbi.

Che cos’è l’endometriosi e quali sono i sintomi

L’endometriosi è una malattia femminile, provocata dall’accumulo anomalo di cellule endometriali fuori dall’utero. Solitamente le cellule endometriali dovrebbero trovarsi all’interno di esso. Questa anomalia determina nel corpo infiammazione cronica dannosa per l’apparato femminile, che si manifesta tramite forti dolori e sofferenze intestinali.

Quali sono i sintomi dell’endometriosi? Dolori molto intensi durante il periodo mestruale, premestruale e nei giorni dell’ovulazione. La malattia comporta anche dolori pelvici cronici, dolore nei rapporti sessuali e una incredibile stanchezza.

Il primo passo per scoprire se c’è qualcosa che non va è quello di fare una visita ginecologica (è fondamentale farla una volta all’anno). Grazie all’appuntamento col ginecologo si può scoprire se si soffre davvero di endometriosi. In caso positivo si procederà poi con altre visite per monitorare la situazione.

Guenda e le altre: le Vip che soffrono di endometriosi

Guenda Goria non è il primo personaggio famoso che parla apertamente di endometriosi. In passato ha parlato di questa malattia Lena Dunham: l’attrice americana è stata addirittura costretta a togliere l’utero. In Italia combattono contro questa sindrome l’attrice Nancy Brilli, la ballerina e conduttrice Rossella Brescia e l’interprete Laura Torrisi.