Bianca Atzei: “Non riesco ad avere figli, uno l’ho perso”. La reazione dei vip

Bianca Atzei, con un post su Instagram, ha svelato che da tempo sta provando ad avere un figlio con il fidanzato Stefano Corti, ma che ogni tentativo fino ad ora è stato vano. Una situazione che sta gettando la cantante sarda nello sconforto e nell’ansia anche perché, rivelazione ancor più dolorosa, a un certo punto è rimasta incinta, ma ha perso la creatura. L’artista, nonostante la preoccupazione da cui è pervasa è tanta e nonostante il tema sia delicato e personale, ha comunque preferito rendere pubblica la vicenda, nella speranza di poter sensibilizzare sull’argomento che presenta un problema per molte coppie.

La musicista ha esordito ricordando ai propri followers di essere sempre stata una persona trasparente, incline a condividere sui social sia i momenti gioiosi della sua vita sia quelli meno positivi. Quindi ha sottolineato che in rete, spesso, c’è una tensione a mostrare soltanto “grandi sorrisi” e “felicità”, come se andasse “sempre tutto bene, ma spesso accadono anche cose brutte che mettono a dura prova”. Spazio dunque alla confidenza personale relativa alla ricerca di un figlio. Confessione giunta grazie al “coraggio” di non nascondere gli aspetti “fragili” della propria esistenza.

“Voglio raccontare la mia esperienza per sensibilizzarvi su un argomento di cui si parla poco, ma che purtroppo si ritrovano a vivere tante coppie”, scrive Atzei che aggiunge: “Per più di un anno abbiamo cercato un figlio e spesso ci siamo sentiti dire: ‘Non pensarci, perché più ci pensi e più non arriva’. Come fa una donna a non pensarci ogni volta che le arriva il ciclo?”.

La cantante ha racconta poi che quando una donna si sente “pronta per diventare madre”, ecco che quello si trasforma nella “cosa” che “più desidera al mondo”. E ancora: “Quando passano i mesi e gli anni, la mente inizia a farti brutti scherzi”. Bianca ha sottolineato che spesso si finisce a credere che ci sia “qualcosa che non va” e che anche “psicologicamente una donna inizia a risentirne”.

In un continuo sali e scendi di umori, ha proseguito Bianca, “ogni mese” che passa la “speranza si affievolisce” per poi ritrovare rinvigorimento nel “mese successivo”. Rinvigorimento alimentato dal desiderio smisurato di diventare madre. L’artista ha poi svelato di essere riuscita a rimanere incinta ma che purtroppo ha avuto un aborto spontaneo.

Bianca Atzei e la difficoltà ad avere un figlio con Stefano Corti: la reazione dei vip al post della musicista sarda

Il post ha subito innescato una miriade di reazioni. Tantissimi i fan di Bianca e Stefano Corti che hanno speso parole di sostegno e vicinanza. Diversi anche i vip che hanno provato a lenire la preoccupazione della musicista sarda. Georgette Polizzi, Gigi D’Alessio, Raimondo Todaro, Leonardo Pieraccioni, Elisabetta Franchi, Beatrice Valli, Rossella Brescia, Alessia Ventura, Roberta Bonanno, Alessandra Amoroso e Carlotta Maggiorana sono stati alcuni dei personaggi famosi ad aver piazzato dei cuori rossi in segno di affetto nei confronti di Corti e Atzei.