Bianca Atzei e Stefano Corti: un anno d’amore per la coppia

Amore a gonfie vele tra Bianca Atzei e Stefano Corti. La coppia ha di recente festeggiato il primo anniversario d’amore. Una storia che ha stravolto la vita di entrambi, soprattutto quella della cantante sarda, che non credeva più nei sentimenti dopo la fine con il pilota Max Biaggi. E invece grazie alla simpatica Iena, Bianca è tornata ad amare e oggi è più felice che mai. Dopo aver trascorso la quarantena insieme l’Atzei e Stefano sono volati in Sardegna, terra d’origine dell’artista, per una romantica vacanza a due. Complicità, ironia e divertimento sono gli ingredienti di questa relazione, come si evince dai numerosi scatti postati dai diretti interessati sui social network. E chissà che presto i due innamorati non decidano di mettere in cantiere un figlio… Corti è già padre di un bambino nato da un precedente rapporto mentre Bianca, che oggi ha 33 anni, non ha mai nascosto il sogno di diventare mamma. L’estate 2020 sarà l’occasione giusta per allargare la famiglia?

Bianca Atzei e Stefano Corti stanno insieme da un anno

“Con lui ho scoperto il sorriso. È ironico, divertente, dà alla vita il tocco di leggerezza di cui c’è bisogno. Ha un tocco magico: mi fa vedere le cose in maniera meno complicata”, ha dichiarato di recente Bianca Atzei a Quotidiano.net. In una precedente intervista televisiva l’interprete ha invece confidato: “Tra di noi c’è tanta passione e lui mi fa anche molto ridere. Per una donna è una cosa importante…Posso ritenermi fortunata perché Stefano mi fa stare davvero bene”. Stefano Corti ha conquistato pure la famiglia di Bianca e Mela, la cagnolina che l’Atzei considera come una vera e propria figlia.

Come si sono conosciuti Bianca Atzei e Stefano Corti

Bianca Atzei e Stefano Corti si amano dal 2019. Galeotto è stato un concerto di Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo. Tra i due è scattato subito un certo feeling anche se all’inizio Bianca non si fidava molto di Stefano, temeva infatti qualche scherzo dato il suo lavoro a Le Iene. Corti però è stato più che mai determinato e con calma e devozione è riuscito a far capitolare l’Atzei, battendo quel muro che la giovane aveva innalzato dopo la fine della intensa liaison con Max Biaggi (con il quale oggi non ha più alcun tipo di rapporto).

Bianca Atzei sogna di partecipare al Festival di Sanremo

Amore a parte, Bianca Atzei spera di poter partecipare alla prossima edizione del Festival di Sanremo dopo le esperienze nel 2015 e nel 2017. La cantante aveva presentato una canzone pure quest’anno ma non è riuscita a superare le dure selezioni. Andrà meglio nel 2021?