Bianca Atzei e il fidanzato Stefano Corti: dove e come si sono conosciuti

Ormai non è più una novità: Bianca Atzei ha ritrovato l’amore grazie a Stefano Corti, l’inviato de Le Iene. I due fanno coppia fissa da qualche mese e sono inseparabili. Ma dove e come si sono conosciuti? In realtà la cantante e l’ex concorrente di Pechino Express si conoscevano già da tempo ma solo qualche mese fa sono stati travolti dalla passione. E gran parte del merito va ad Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, come raccontato da Bianca in una recente intervista. Proprio durante un concerto del napoletano e della sua compagna Bianca e Stefano si sono trovati, tra di loro è scattato qualcosa e non si sono più lasciati.

Bianca Atzei racconta l’incontro con il fidanzato Stefano Corti

“Una sera ci siamo trovati al concerto di Anna Tatangelo. A un certo punto Anna ha duettato con il suo Gigi e, mentre loro cantavano, noi abbiamo cominciato a guardarci. Io ero bloccata e, sapendo chi era Stefano, temevo che fosse uno scherzo. Lui, però, non si è fatto scoraggiare, anche se alle prime uscite sono stata decisamente pesante”, ha ricordato Bianca Atzei al settimanale Confidenze. “Ha tenuto duro e mi ha conquistata con il suo entusiasmo. Mi piace perché fa ridere, finalmente ho capito che è un aspetto importante della vita”, ha aggiunto l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi. “Non me lo aspettavo. Era un periodo no e avevo il cuore chiuso, anzi blindato. Vedevo un muro davanti a me e una persona l’ha abbattuto”, ha sottolineato.

Bianca Atzei e Stefano Corti: presentazioni in famiglia fatte

Oggi tra Bianca Atzei e Stefano Corti procede tutto a meraviglia tanto che l’ex corista di Domenica Cinque ha già presentato il nuovo fidanzato ai suoi genitori. Inoltre la Iena va molto d’accordo con Mela, la cagnolina che Bianca considera come una vera e propria figlia.