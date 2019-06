Bianca Atzei e Stefano Corti stanno insieme: la passione arde in vacanza

Bianca Atzei e Stefano Corti sono una coppia. Ora è ufficiale. La cantante e la Iena nella prima vacanza insieme

Se Diva e Donna li aveva pizzicati insieme mentre passeggiavano mano nella mano, ora è ufficiale: la cantante Bianca Atzei ha ritrovato l’amore accanto alla Iena, Stefano Corti. L’interprete di tanti successi della musica italiana aveva condiviso solo ieri sul suo profilo Instagram una bellissima foto in cui si diceva felice. Dopo le pene d’amore vissute a causa della fine della storia con Max Biaggi, che aveva fatto soffrire molto Bianca anche all’Isola dei Famosi, ora la Atzei ha ritrovato la serenità e accanto allei c’è proprio l’inviato del programma di Italia 1. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini, Chi, ha paparazzato la copia durante la prima vacanza insieme. Meta del viaggio? Ovviamente la Sardegna.

Bianca Atzei: il primo commento sulla storia con Stefano Corti

Possiamo dirlo forte e chiaro. Bianca Atzei è di nuovo innamorata, al suo fianco oggi e speriamo per sempre c’è la Iena, Stefano Corti. Il tutto è iniziato da un corteggiamento serrato da parte della Iena in particolare, corteggiamento che ha prodotto una grande passione. Chi ha pubblicato nel numero in edicola il 12 giugno le foto della coppia in vacanza, nel mare trasparente della Sardegna, in particolare nella suggestiva località di Villasimius. La cantante ha rilasciato il primo commento al settimanale di Signorini, gridando la sua contentezza per l’amore ritrovato ed ufficializzando la nuova relazione. “Sto vivendo un momento di grande felicità“, ha detto sulle pagine del giornale, tappezzato di alcune foto che la ritraggono con Corti. Mentre sui social i due non si mostrano insieme, appaiono davvero affiatati. Anche Corti, come il suo ex Max Biaggi, è già padre.

Stefano Corti e Veronica Ruggeri: le due Iene hanno ritrovato l’amore dopo la rottura

Se, dunque, è ormai ufficiale il gossip sull’amore sbocciato tra la Atzei e la Iena, anche un altro scoop ha toccato un altro inviato dello show di Italia 1. Ed proprio la ex di Corti, Veronica Ruggeri. Sempre come ha chiacchierato Chi, la Ruggeri classe 1991 starebbe frequentando ormai da mesi e in gran segreto Piero Barone, uno dei componenti de Il Volo.