Bianca Atzei fidanzata con la Iena Stefano Corti? L’amore dopo Biaggi

Bianca Atzei ritrova di nuovo l’amore: dopo la fine della storia con Max Biaggi, la cantate è stata fotografata insieme alla Iena Stefano Corti

Dopo la fine della storia d’amore con Max Biaggi, sembra che Bianca Atzei abbia di nuovo trovato l’amore. A svelare il gossip, il settimanale Diva e Donna che ha pizzicato la cantante mentre passeggiava mano nella mano con la Iena Stefano Corti. La rottura con il pilota fu davvero dolorosa per lei, la notizia risale al 2017 ma per la cantante fu un fulmine a ciel sereno. Era stata proprio lei a parlarne sulle pagine del settimanale Chi. Bianca era davvero molto innamorata di Biaggi tanto da stargli vicino in un momento brutto per lui, quello dell‘incidente avvenuto in pista a Latina. Una bomba esplosa all’improvviso così la definì al tempo Bianca che aveva deciso di volare in Honduras e partecipare all’Isola dei Famosi per dimenticare la sofferenza. L’avventura non è bastata per cancellare tutto l’amore che li ha legato per diverso tempo, tanto che la Atzei è scoppiata a piangere durante una puntata ricordando quell’amore ormai perduto.

Bianca Atzei insieme a Stefano Corti: arriva l’amore dopo la sofferenza per Biaggi

Bianca Atzei è sempre più al centro del gossip. La cantante, dopo la fine della relazione con Max Biaggi, aveva fatto parlare di sé soprattutto per il legame speciale con l’amico Jonathan. I due erano apparsi diverse volte insieme ed era spuntato anche un ti amo misterioso. La storia però non è stata mai confermata, tanto che Bianca era stata pizzicata, solo poco tempo fa, con il figlio di Barbara d’Urso, Emanuele, e in atteggiamenti affettuosi. Da quanto apprendiamo da Diva e Donna, si trattava di un rumor senza fondatezza tanto che ora la cantante è stata paparazzata mano nella mano con la Iena, Stefano Corti. Anche lui ha da poco concluso una relazione importante, con la collega Veronica Ruggeri. Ad annunciarlo era stata proprio lei. Se i due non hanno mai avuto dei bambini, Corti ha però un figlio, Gabriele, nato da una relazione precedente.

Bianca Atzei e Max Biaggi: gli ex ritrovano l’amore?

Se circola veloce il gossip sul nuovo fidanzato di Bianca Atzei, negli ultimi giorni si infittisce il mistero sul rapporto tra Max Biaggi e la ex Eleonora Pedron. Si parla infatti di un ritorno di fiamma di cui però non ne abbiamo conferma.