Bianca Atzei e Jonathan, Natale insieme: spunta un bacio, la dedica speciale

Bianca Atzei e Jonathan Kashanian sono una coppia? Spuntano baci e abbracci per il giorno di Natale

Bianca Atzei e Jonathan Kashanian stanno insieme? Questa è la domanda che in molti si stanno ponendo in questi ultimi mesi. Dopo la partecipazione all’Isola dei Famosi i due continuano a condividere momenti di vita insieme. Questa volta entrambi hanno deciso di pubblicare una foto di Natale che li ritrae insieme. Sia Bianca che Jonathan hanno augurato buone feste ai propri fan con diverse immagini che li ritraggono insieme. Abbraccia e sorrisi tra i due ex naufraghi, ma anche un bacio a stampo di fronte all’albero di Natale. Sebbene Jonathan solitamente non festeggi questo evento per via della sua religione, quest’anno ha scelto di vivere questo giorno così speciale con Bianca. Dunque sono ufficialmente una coppia? Da parte di entrambi non vi sono delle chiare dichiarazioni, ma sicuramente tra loro si è creato un legame fortissimo. C’è una certa complicità, ma anche un sentimento molto speciale. Ora i fan possono continuare a sognare dopo avergli visti vivere insieme la magia del Natale.

Bianca Atzei e Jonathan vivono insieme la magia del Natale: le parole della cantante

“E chi l’avrebbe mai detto che a quasi un anno da quando ci siamo conosciuti avremmo passato il Natale insieme? Sai chi l’avrebbe detto?! Io.” Questa è la dedica scritta da Bianca con tanto di foto che li ritraggono felici e spensierati in questo giorno così speciale. Una dedica importante quella della cantante, la quale si è ritrovata qualche tempo fa a soffrire per la fine della sua storia con Max Biaggi. Intanto, anche Jonathan ha condiviso un post sul Natale con delle immagini che lo ritraggono con la Atzei. Proprio l’ex naufrago israeliano ha pubblicato una foto che lo vede scambiarsi un bacio a stampo con Bianca. “#ancorainsieme” ha scritto Jonathan sotto il post condiviso su Instagram.

Bianca Atzei e Jonathan stanno insieme? Alcuni dettagli sembrano confermare

Non sappiamo se Bianca e Jonathan siano davvero una coppia. Queste immagini da loro condivise sembrano proprio confermare che tra loro sia nato un grande amore. Anche alcune passate dichiarazioni sembrerebbero dare una conferma a tutti i fan che li seguono e li apprezzano.