Bianca Atzei e Jonathan, replica pungente a Max Biaggi: il messaggio

Bianca Atzei e Jonathan, arriva la replica pungente dopo l’intervista di Max Biaggi a Domenica In: il messaggio degli ex naufraghi dell’Isola dei Famosi

Durante la puntata odierna di Domenica In, Max Biaggi si è confessato a Mara Venier e inevitabilmente si è toccato il doloroso tasto del pauroso incidente in cui ha rischiato la vita un anno e mezzo fa. Un evento traumatico, che ha segnato anche le scelte sentimentali del pilota. Dopo poco l’accaduto, infatti, chiuse la sua relazione con Bianca Atzei, che si ritrovò il cuore in mille pezzi. Sulla questione l’ex centauro ha fatto mea culpa, pur tuttavia rilasciando dichiarazioni che hanno fatto molto discutere sul web. “Ho fatto soffrire persone che prima dell’incidente consideravo priorità. Durante quei momenti ho avuto accanto le persone più importanti: i miei genitori, i miei figli e i migliori amici. Lì capii che dovevo stabilire delle priorità, quelle erano i miei figli. Sono diventato più cinico e ho levato il superfluo, ma è stato una necessità”. Ed è proprio sulla parola superfluo che molti telespettatori hanno storto il naso, collegando la parola a Bianca. Poco fa è arrivata la sua replica, con l’aiuto dell’amico Jonhatan Kashanian.

“Niente è più necessario del #superfluo”

“Niente è più necessario del #superfluo”. Con questo laconico e significativo messaggio, a corredo di una foto pubblicata su Instagram in cui tiene tra le braccia Bianca Atzei, Jonathan Kashanian, che con la cantante ha stretto un solido legame d’amicizia durante L’Isola dei Famosi, ha replicato a Max Biaggi. La Atzei dal canto suo ha commentato il post con un bel cuoricino, segno che con ogni probabilità ha condiviso quanto esternato dall’amico. Jonathan, inoltre, ha aggiunto nei commenti scritti sotto allo scatto una frase altrettanto emblematica: “La riconoscenza non ha una data di scadenza.”

Biaggi su fabrizio Frizzi: “Per me era un faro, l’amico a cui chiedere consigli”

Durante l’intervista a Domenica In, Max Biaggi ha parlato anche della scomparsa di Fabrizio Frizzi, personaggio con cui aveva un bel legame d’amicizia: “Per me era un faro, l’amico a cui chiedere consigli per risolvere ogni dubbio. Ha conosciuto la mia vita, una persona eccezionale. Io vivo a Montecarlo, lui era a Roma ma riuscivamo comunque a vederci spesso e lui fece di tutto per assistere alla mia ultima gara nel Motomondiale, era stato anche il padrino di battesimo di mia figlia“.