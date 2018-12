Max Biaggi, la chiara frecciatina a Bianca Atzei e l’amicizia con Frizzi

Max Biaggi a Domenica In: il chiaro rifimento a Bianca Atzei che non piace

Max Biaggi parla di quanto accaduto circa un anno e mezzo fa a Domenica In con Mara Venier. Entrambi non nominano Bianca Atzei, ma nelle parole del pilota si intuisce chiaramente il riferimento nei suoi confronti. Scendendo nel dettaglio, la conduttrice inizia questa intervista proprio dall’incidente che portò Max a rischiare la vita un anno e mezzo fa, circa. Il pilota, durante un’esercitazione, si ritrovò improvvisamente al pronto soccorso. Non riusciva a capire cos’era realmente accaduto. Ancora oggi non riesce a ricordare l’incidente. Afferma di aver avuto un trauma molto forte, con dodici costole rotte e un grave problema al polmone. I medici l’hanno subito aiutato ad affrontare i dolori, attraverso la morfina. Proprio per tale motivo, non riusciva a essere abbastanza cosciente da comprendere quanto in realtà stesse accadendo. Max rischiava di perdere la vita, ma solo tre o quattro giorni dopo si è reso conto di essere tra la vita e la morte. Proprio questa situazione lo portò a prendere delle decisioni importanti.

Max Biaggi ricorda l’incidente avvenuto un anno e mezzo fa: la scelta che fece soffrire Bianca Atzei

Mara ricorda come Max prese delle scelte che fecero molto male ad altre persone. La Venier pare si riferisca proprio a Bianca. Ricordiamo, infatti, che dopo questo incidente, Biaggi decise di chiudere la sua relazione con la Atzei. La cantante ha sofferto molto a causa di questa rottura improvvisa. Il pilota rivela che, in quel periodo, comprese quali fossero realmente le priorità della vita. Pertanto, si ritrovò a fare delle scelte non facili. Nonostante qualcun’altro stesse soffrendo, Max decise comunque di andare avanti per la sua strada. “Ho capito cosa mi rendeva felice. Sono diventato molto più cinico e ho levato il superfluo”, confessa Biaggi. Ciò che lo rende davvero felice sono i suoi figli, ma i telespettatori sul web collegano “il superfluo” proprio con Bianca. A questo punto, la Venier chiede al pilota se, a distanza di tempo, è ancora sicuro della sua scelta. Max conferma.

Max Biaggi e la forte amicizia con Fabrizio Frizzi: “Ci compensavamo”

Gli utenti sul web sono convinti che Max affronti l’argomento con molta freddezza. Il pubblico trova molto triste il fatto che ora Biaggi definisca Bianca come il “superfluo”. Ricordiamo che non sono stati fatti nomi durante l’intervista, dunque si tratta di una deduzione dei telespettatori. Ed ecco che Mara cambia argomento e parla dell’amicizia che c’era con Fabrizio Frizzi. Tra i due c’era un rapporto molto profondo. Per Max, il conduttore rappresentava un faro, un punto di riferimento. Con i loro caratteri così diversi, riuscivano a compensarsi. La stessa Venier ricorda il fortissimo legame che c’era tra Frizzi e Biaggi.