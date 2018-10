Bianca Atzei torna a parlare di Jonathan: “Mi fa stare bene”

Bianca Atzei e Jonathan stanno insieme? Ultime news dopo l’Isola dei Famosi

Nel cuore e nell’animo della cantante Bianca Atzei è tornato il sereno. Dopo la fine burrascosa della storia d’amore con il motociclista Max Biaggi, Bianca partì per l’Isola dei Famosi dove si è classificata seconda. “Non avrei mai partecipato ad un reality, ma in quel momento ne avevo bisogno” ha dichiarato Bianca al settimanale Vero. Durante la permanenza sull’isola ha stretto un forte legame con Jonathan Kashanian. Tutto il pubblico durante il reality pensava a qualcosa di più tra i due. Invece si tratta di una bella e intensa amicizia tanto che la cantante dichiara: ” Jonathan mi fa stare bene, mi fa sentire leggera”. Si può mettere a tacere la voce di un feeling amoroso, Bianca in Jonathan ha trovato un pilasto importante per la sua nuova vita. Insomma, un amico e basta!

Bianca Atzei ora ha il cuore tranquillo

La cantante sarda Bianca Atzei è andata avanti dopo la storia con Max Biaggi e dichiara al giornale: ” Il mio cuore adesso è tranquillo”. Bianca ha scoperto che le piace stare anche da sola. Assicura di essere serena e di aver trovato un equilibrio per poter affrontare la vita. Ora si circonda solo di belle persone che la fanno stare bene, come il suo amico Jonathan. “Persone che sanno dare tanto, non tolgono. Nella mia vita, in passato, ho sempre incontrato persone che mi hanno tolto qualcosa” ha confessato Bianca al settimanale.

Bianca Atzei in teatro e forse a Sanremo 2019

Bianca Atzei adesso dopo la parentesi televisiva al reality l‘Isola dei Famosi, è ora impegnata a teatro. Al fianco della strepitosa Iva Zanicchi, Bianca recita in un musical, mostrando le sue doti di brava cantante. Intanto non programma nulla ma spera di poter essere sul palco di Sanremo a febbraio prossimo.