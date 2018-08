Bianca Atzei parla del suo rapporto con Jonathan Kashanian

By

Bianca Atzei: il rapporto con Jonathan Kashanian e la dedica all’amico

Bianca Atzei e Jonathan Kashanian sono diventati molto amici grazie alla loro partecipazione all’ultima edizione de L’Isola dei Famosi. Anche dopo la fine del reality show di Canale 5, i due non hanno smesso di vedersi e regalano spesso degli scatti insieme ai loro followers sui social. Le foto sono quasi sempre accompagnate da una dedica come l’ultima scritta dalla cantante per il suo amico. “Sapere che c’è chi vuole prendersi cura di te e anche se hai poco tempo da dedicargli senti che ti sostiene e ti ti vuole bene” spiega il suo rapporto con l’ex naufrago Bianca Atzei.

Bianca Atzei parla della complicità con Jonathan Kashanian

“La complicità e la sensibilità di due destini che si uniscono“ scrive ancora Bianca Atzei in un post con dedica su Instagram. Ad accompagnare le parole della cantante sono due foto scattate al mare della stessa Bianca Atzei con Jonathan Kashanian. Scatti di abbracci e baci sulla fronte. Per un periodo di tempo, dopo la fine dell’Isola dei Famosi, in molti hanno sospettato una possibile relazione sentimentale tra la cantante di Ora esisti solo tu e il personaggio televisivo Jonathan Kashanian.

Tra Jonathan Kashanian e Bianca Atzei c’è solo una bella amicizia

La stessa Bianca ha dichiarato di essere single dopo la fine della storia con Max Biaggi che la cantante non aveva preso molto bene. Tra Jonathan Kashanian e Bianca Atzei non c’è nessuna relazione ma solo una bella e profonda amicizia.