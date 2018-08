Bianca Atzei e Jonathan a letto insieme a notte fonda: “Sei mancato”

Bianca Atzei e Jonathan Kashanian a letto insieme a notte fonda: “Sei mancato…” I due ex naufraghi sempre più vicini

Sorpresa: rieccoli più affiati e vicini che mai. Bianca Atzei e Jonathan Kashanian sono sempre più uniti (amicizia o amore?). E a sottolineare tale legame, sbocciato all’ultima edizione de L’Isola dei Famosi, di cui sono entrambi stati protagonisti, è la stessa cantante che nella notte appena trascorsa ha pubblicato a notte fonda una serie di Stories su Instagram. E chi c’era al suo fianco? Naturalmente Jonathan che è piombato a Pisticci (comune di Matera in cui la Atzei si era appena esibita in concerto) e si è intrufolato nel suo alloggio. La sorpresa non è per nulla dispiaciuta a Bianca…

Bianca e Kashanian: i filmati teneri che accendono il gossip

I due si sono mostrati in una serie di filmati (qui sotto), stesi e abbracciati nel letto, a notte fonda, dopo il concerto tenuto da Bianca. Il feeling c’è e si vede: coccole, battute, risate e tanto affetto. La Atzei ha pure scritto: “Quanto sei mancato?“. A non mancare invece è stata la ciliegina sulla torta. Dopo il riposo notturno, ecco un altro video in cui si svegliano e in cui la cantante fa campeggiare un bel cuoricino rosso e la didascalia “Risvegli”. Ma i due ex naufraghi, in che rapporti sono? Trattasi di un’amicizia sui generis oppure di qualcosa in più? Le voci tra i fan si sprecano (certo i diretti interessati non fanno nulla per contenerle). Sono in molti infatti che sognano ad occhi aperti e che sperano che l’amore si faccia pian piano strada tra i due. Al momento le attese non sono del tutto campate in aria….

Jonathan e Bianca dopo L’isola dei Famosi

Diversi mesi fa, dopo la conclusione de L’Isola dei Famosi, Bianca Atzei aveva dichiarato di essere single, smentendo le voci che la volevano impegnata sentimentalmente con Jonathan. Da allora però, come si suol dire, di acqua sotto i ponti ne è passata e il loro rapporto pare essere cresciuto molto. Il tempo ci dirà se a bollire in pentola è una robusta e intima amicizia oppure un amore passionale.