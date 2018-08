Bianca Atzei e Jonathan sempre più uniti: la sorpresa prima del concerto

Bianca Atzei e Jonathan uniti più che mai: la sorpresa della cantante prima del concerto manda in delirio i fan

Il legame nato all’Isola dei Famosi continua oggi a tenere uniti Bianca Atzei e Jonathan Kashanian. Che si tratti di qualcosa di più di una semplice amicizia, difatti, ne sono ancora adesso convinti molti dei loro fan. Quelli che fanno il tifo per le coppia, infatti, sperano di vedere il sentimento dei due crescere fino a trasformarsi in vero amore. Come se non bastasse, inoltre, a rafforzare questa convinzione è arrivata l’ultima Instagram stories di Jonathan. L’ex naufrago, infatti, ha condiviso il fermo immagine di una videochiamata tra lui e la Atzei che, prima di un suo concerto, ha voluto fare una sorpresa speciale all’amico.

Bianca Atzei chiama Jonathan prima del concerto: la dedica speciale

È un Jonathan visibilmente commosso quello che, poche ore fa, sui social ha condiviso con i propri follower la sorpresa che Bianca Atzei gli ha fatto prima del concerto. La cantante, infatti, pare che lo abbia chiamato ieri sera in diretta, facendogli una sorpresa prima della sua esibizione. Il tutto è stato accolto con talmente tanto entusiasmo dall’ex gieffino che, su Instagram, ha dedicato delle parole importanti e piene d’affetto all’amica. “Ma tu che mi videochiami prima del concerto? Ma tu che mi manchi? Ma tu che…” ha scritto nello specifico Jonathan sul suo profilo decidendo, alla fine, di concludere il suo messaggio con dei puntini di sospensione (seguiti da una cuore) che tanto hanno fatto sperare i fan.

Bianca Atzei e il suo rapporto speciale con Jonathan: amore o amicizia?

Diversi mesi fa, subito dopo l’Isola dei Famosi, Bianca Atzei aveva dichiarato di essere single e, in questo modo, la cantante aveva anche smentito le voci che la vedevano legata sentimentalmente all’amico Jonathan. Da allora, però, il loro legame si è sempre andato di più rinforzando. Oggi, infatti, molti sono quelli che si chiedono se tra i due possa esserci qualcosa di più di una semplice amicizia.