Bianca Atzei e il figlio di Barbara d’Urso stanno insieme? Baci e abbracci tra i due

Bianca Atzei: il nuovo fidanzato è Emanuele Berardi, figlio di Barbara d’Urso?

Colpo di scena nel mondo dello spettacolo: Bianca Atzei ha cominciato a frequentare Emanuele Berardi, il figlio di Barbara d’Urso. A riportare la notizia il settimanale Nuovo, che ha beccato la cantante e il fotografo e regista a Milano, in atteggiamenti intimi. I due sono stati pizzicati a Milano, in un ristorante nella zona di Porta Venezia, sorridenti e affiatati. Dopo la cena Emanuele e Bianca si sono lasciati andare a dolci baci e abbracci, come si può vedere nella foto accanto. “Il loro legame è solo agli inizi ma è intenso e ha tutte le carte in regola per crescere”, hanno spifferato alcuni amici alla rivista diretta da Riccardo Signoretti. È dunque nata una nuova coppia?

Il rapporto tra Bianca Atzei e Barbara d’Urso

Bianca Atzei sta per diventare la nuora di Barbara d’Urso? Le due si conoscono da tempo e hanno un ottimo rapporto. Nel 2009, quando l’Atzei non era ancora famosa, la conduttrice ha scelto Bianca come corista di Domenica Cinque. Successivamente la d’Urso ha intervistato la cantante più di una volta a Domenica Live. L’amicizia tra le due si è poi rafforzata grazie alla presenza di Jonathan, amico di entrambe.

Emanuele Berardi: chi è il figlio di Barbara d’Urso

Emanuele Berardi è il secondogenito che Barbara d’Urso ha avuto dal produttore cinematografico Mauro Berardi. Il ragazzo – che è stato di recente protagonista a Scherzi a parte – ha 30 anni e lavora come fotografo e regista di video.